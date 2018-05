Hier kan je op 4 mei herdenken in onze provincie (update: nu voor alle smartphones)

Ben jij op 4 mei om 20:00 uur twee minuten stil? En zo ja, waar dan? Thuis of bij een officiële herdenking in jouw dorp of stad?

Op veel plaatsen in onze provincie wordt vrijdagavond een herdenkingsplechtigheid gehouden. Maar welke is het meest interessant of het dichtst bij jou in de buurt?

Op alfabet

Hieronder staan alle Groninger gemeenten in alfabetische volgorde. Klik je gemeente aan om te kijken waar je in jouw stad of dorp kunt deelnemen aan de dodenherdenking.

Om 20:00 uur

We hebben ons beperkt tot de nationale herdenking om 20:00 uur. In veel gemeenten wordt overdag ook herdacht, maar die bijeenkomsten staan hier niet vermeld.

Kies hieronder je gemeente:

Opent jouw gemeente niet op je smartphone? Bekijk hier het totaaloverzicht.

Appingedam

Bedum

Delfzijl

De Marne

Eemsmond

Groningen

Grootegast

Haren

Leek

Loppersum

Marum

Midden-Groningen

Oldambt

Pekela

Stadskanaal

Ten Boer

Veendam

Winsum

Westerwolde

Zuidhorn

Staat de herdenkingsbijeenkomst in jouw dorp of stad er niet bij? Laat het ons weten.

Bekijk hieronder een samenvatting van de dodenherdenking van vorig jaar in de stad Groningen.



Lees ook:

- Marum in beeld bij Nationale dodenherdenking van NOS

- In beeld: dodenherdenking in Groningen