Horecabroers vrijgesproken van hennepteelt in Nieuwe Pekela

De rechtbank in Groningen spreekt twee horeca-ondernemers uit Muntendam vrij van hennepteelt in Oude Pekela.

De broers (51 en 40 jaar) teelden volgens het Openbaar Ministerie in 2014 en 2015 hennep in hun pand aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela. De rechtbank vindt dat hiervoor te weinig bewijs is.

Wapens

Beiden werden wel bestraft voor verboden wapenbezit. De jongste ondernemer kreeg voor nepwapens in zijn woning een voorwaardelijke boete van 1000 euro opgelegd.

De oudste teelde in 2009 hennep in zijn woning in Muntendam en had echte wapens in huis. Hij kreeg een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd.

Overschrijding

Het OM eiste eerder een jaar cel (de helft voorwaardelijk) tegen de oudste van het stel. De jongste hoorde een werkstraf van 200 uur (tachtig uur voorwaardelijk) als strafeis.

De rechtbank oordeelde milder, omdat minder feiten bewezen werden geacht. Ook de ouderdom van de zaak speelde een grote rol. 'Hier is sprake van een overschrijding van de redelijke termijn', zei de rechter.

Hennepresten gevonden

De agenten deden op 10 februari 2015 een inval in een pand van de broers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela. Ze vonden geen hennepplanten, maar wel resten, kweekmaterialen, nat potgrond en een niet afgekoelde droogruimte. Ook vonden de agenten aantekeningen van hennepteelt.

De broers ontkenden de hennepteelt. Dit was het werk van oud-huurders. Zij versleepten alleen het materiaal, zo verklaarden ze.

De rechter vond het bewijs dat het OM aanvoerde te dun om de broers te veroordelen. 'Het verhaal van de mannen zou best eens kunnen kloppen', zei de rechter.

Half miljoen euro

Het OM wil nog wel 470.000 euro verhalen op de broers, omdat dit met het kweken van hennep zou zijn verdiend.

De rechtbank doet over twee weken hierin uitspraak.

