Gemeente spreekt veto uit over nieuwe invulling pand azc Musselkanaal

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft besloten dat er een nieuw bestemmingsplan moet komen voor het gebouw van het asielzoekerscentrum in Musselkanaal.

Dat gebouw wordt nu nog gebruikt als azc, maar het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers wil dat sluiten.

'Niet opnieuw voor een verrassing komen te staan'

Stadskanaal neemt deze maatregel, omdat het volgens een woordvoerder 'niet nog eens voor verrassingen wil komen te staan'. Het gemeentebestuur en Dorpsbelangen Musselkanaal voelden zich overvallen door het COA met de mededeling het azc, dat al 25 jaar in het dorp gevestigd is, te sluiten.

Toekomstige plannen

De maatregel heeft als doel dat het COA met toekomstige plannen voor het pand altijd langs het gemeentebestuur moet om goedkeuring te vragen. Met andere woorden, het COA mag er alleen een asielzoekerscentrum vestigen, tenzij er een afwijkend verzoek wordt goedgekeurd door Stadskanaal.

Per direct

Het besluit is vorige week genomen en gaat per direct in. Er is ook geen bezwaar mogelijk. Volgens de woordvoerder van de gemeente heeft het COA 'begripvol' gereageerd op het standpunt van Stadskanaal.

Lees ook:

- 'Sluiting azc is een bedreiging voor de leefbaarheid van Musselkanaal'

- Stadskanaal: sluiting azc overvalt ons

- Asielzoekerscentrum in Musselkanaal gaat dicht