Weinig geld maar wel ambitie bij college Pekela

De coalitie in Pekela, bestaande uit de SP, Samen voor Pekela (SvP) en de Partij van de Arbeid (PvdA), heeft dinsdagochtend haar doelstellingen gepresenteerd. 'De portemonnnee is niet dik, maar wij gaan niet op onze handen zitten'.

Dat zei SP-er Pim Siegers tijdens de presentatie.

Wat moet er gebeuren? Een paar opvallende en flinke uitdagingen op een rij.

'Hemp City'

SP-wethouder Hennie Hemmes wil van Pekela het hennepcentrum van Nederland maken. Of zoals de gemeente het zelf noemt: 'Hemp City'. Hemmes: 'Er liggen heel veel mogelijkheden met dit product. Je kunt het gebruiken voor het isoleren van woningen, maar je kunt er ook kleding en medicijnen van maken.'

Volgens Hemmes zijn er al locaties waar hennep geproduceerd kan worden. 'En als het daar toch niet lukt, moeten we misschien maar een hennepfabriek bouwen.'

'Landjepik'

Hemmes ontfermt zich ook over de portefeuille 'Wonen en Leefbaarheid'. Die behoorde acht jaar lang toe aan wethouder Jaap van Mannekes (SvP), maar Hemmes liet er geen gras over groeien. Die portefeuille in handen krijgen was voor de SP de inzet tijdens de coalititebesprekingen. Van Mannekes: 'Ik had het graag gehouden, omdat ik de projecten liever zelf wilde afmaken.'

Hemmes: 'Jaap en ik denken anders over bepaalde zaken. Ik wil dat er eerst gebouwd wordt, voordat woningen tegen de grond gaan. In bepaalde wijken geven wij de komende vier jaar geen sloopvergunningen af. Er moeten sowieso meer woningen gebouwd worden. Dan moet je denken aan sociale woningbouw, maar ook aan huur- en koopwoningen.'

Toerisme voor Van Mannekes

Aan Jaap van Mannekes (SvP) de taak om Pekela op de kaart te zetten. Hij wil Pekela aantrekkelijker maken voor toeristen. Hij wil zich aansluiten bij initiatieven vanuit buurtgemeenten en hoopt dat inwoners zelf met goede plannen komen.

'Initiatieven op gebied van recreatie en toerisme vinden een warm welkom op het gemeentehuis', staat in het coalitieprogramma geschreven.

Verder is Van Mannekes op miljoenenjacht in Den Haag. Hij hoopt tussen de 2,5 en 7,5 miljoen euro subsidie te krijgen om woningen in Boven Pekela, buurtschap Doorsnee en een deel in Nieuwe Pekela aardgasvrij te maken.

Onderwijshuisvesting



Een van de uitdagingen voor PvdA-wethouder Henk Busemann is het huisvestingsprobleem bij verzamelgebouw De Groenling in Oude Pekela. De drie basisscholen in het verzamelgebouw zijn zo populair, dat kinderen op de gang les krijgen. Een paar honderd meter verderop staat de Feiko Clockschool. Die basisschool heeft lege lokalen.

De populaire scholen hebben profijt van de aanzuigende werking van De Groenling en willen niet verhuizen. De basischolen willen uitbreiden, maar dat vindt de gemeente kapitaalvernietiging. Aan Busemann de taak om dit probleem op te lossen.

Drie fulltime wethouders

Het college gaat komende dinsdag de gemeenteraad bijpraten over het coalitieprogramma. De VVD gaat naar verwachting haar moment grijpen om het college te ondervragen waarom er gekozen is voor drie fulltimewethouders. De partij vindt het te duur en heeft liever dat de wethouders allen zeventig procent gaan werken.

