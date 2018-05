De kans is klein, maar FC Groningen kan bij winst op PSV nog veel geld verdienen

De laatste speelronde van de Eredivisie staat voor de deur en dat betekent een herverdeling van de televisiegelden. FC Groningen kan volgend jaar ongeveer 800.000 euro meer krijgen, maar heeft dat niet in eigen hand.

Sterker nog: de kans is heel klein dat dat gebeurt. RTV Noord zet de scenario's voor je op een rij.

Wat zijn televisiegelden?

De achttien Eredivisieclubs kunnen per seizoen tientallen miljoenen euro's aan televisiegelden verdelen. Komend seizoen is dat rond de 72 miljoen euro, ietsje meer dan dit seizoen. Ieder jaar wordt het totaalbedrag weer ietsje groter. De genoemde bedragen in dit artikel zijn daarom vaak ruim afgerond.

Dit seizoen kreeg FC Groningen 3,4 miljoen



Wie krijgt wat?

De verdeling per club wordt gebaseerd op de sportieve prestaties van de afgelopen tien seizoenen. De kampioen krijgt 18 punten, de nummer laatst één punt.

Het meest recente seizoen telt het zwaarst mee (tien keer), het seizoen ervoor negen keer enz., enz. De eindklassering van negen seizoenen geleden telt één keer mee.

De ranglijst moet elk jaar worden opgemaakt, omdat het in Nederland niet gelijk wordt verdeeld. De koploper in de tv-lijst krijgt 13 procent van het totaalbedrag. De nummer twee 12 procent en nummer drie 11 procent. Daarna loopt het percentage snel terug; de nummer vijf op de ranglijst krijgt nog maar 8 procent.

Wat moet er gebeuren om te stijgen op de tv-geldenranglijst?

FC Groningen kan na dit seizoen niet dalen, maar wel maximaal één plekje stijgen. Dat is echter simpeler dan het lijkt. De voorwaarde is dat FC Groningen en sc Heerenveen in de eindklassering van de Eredivisie binnen twee plekken van elkaar eindigen. De Friezen staan nu zevende en de FC staat twaalfde.

De Eredivisie-stand met de laatste speelronde te gaan:



Wat zijn de scenario's?

In het gunstigste geval eindigt FC Groningen als tiende en SC Heerenveen als negende. Vereiste is dan zondag winst van FC Groningen in Eindhoven op PSV en SC Heerenveen moet thuis van Feyenoord verliezen. Maar dan is de FC er nog niet, want het is daarnaast nog afhankelijk van vier andere wedstrijden.

ADO Den Haag (uit bij Roda JC) en PEC Zwolle (uit bij AZ) moeten allebei ook winnen, zodat beide ploegen de Friezen op de ranglijst in de Eredivisie passeren.

Daarnaast moeten Excelsior (thuis tegen Ajax) en Heracles Almelo (uit bij Sparta Rotterdam) allebei verliezen, zodat FC Groningen daar bij winst tegen PSV overheen gaat en dichter bij de Friezen komt. In dat geval eindigt de Trots van het Noorden op de tiende plaats en worden de Friezen negende.

Ook de achtste plek voor Heerenveen en de tiende plaats voor de Groningers, of de negende plek voor de blauw-witten en de elfde plek voor de groen-witten is genoeg. Ook daarvoor is FC Groningen afhankelijk van de andere wedstrijden.

Wat schiet de FC er dan mee op?

Mochten bovenstaande scenario's uitkomen, dan blijft FC Groningen SC Heerenveen voor op de tv-ranglijst én stijgt het door de degradatie van FC Twente één plekje, wat 4.2 miljoen euro per jaar betekent, in plaats van de 3.4 miljoen wat het nu krijgt. Een mooie meevaller van 800.000 euro.

Na 33 speelronden is dit de virtuele tv-ranking:



Wat als het niet lukt?

Mochten de voetbalgoden FC Groningen níét goed gezind zijn, dan blijft FC Groningen achtste op de tv-ranglijst staan. In dit geval moet FC Groningen blij zijn met de degradatie van de Tukkers, want eigenlijk zou de Trots van het Noorden zelfs een plekje dalen op de tv-ranglijst. Maar door het wegvallen van FC Twente gebeurt dat niet. De Groningers blijven daarom op hetzelfde bedrag staan, in plaats van bijna zes ton minder.



Sommige media, zoals De Telegraaf en AD, zien dit als zes ton winst voor FC Groningen. RTV Noord ziet het als :'FC Groningen wordt een verlies van zes ton' bespaard.

Waarom is winst bij PSV sowieso belangrijk?

Toch is het de moeite waard om te proberen als elfde of tiende te eindigen in de Eredivisie, ook al blijft SC Heerenveen minstens zevende staan. Voor volgend seizoen is natuurlijk een mooie basis te creëren voor een stijging op de tv-ranglijst, aangezien de eindklassering van het huidige seizoen negen keer meetelt bij het opnieuw indelen van de tv-ranglijst.

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van FC Groningen, Opta Sports en RTV Oost.