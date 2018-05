Oeps: zeldzame sportauto eindigt in de berm

Een ritje in een zeldzame sportauto is dinsdagmiddag behoorlijk misgegaan. De auto eindigde zwaarbeschadigd in de berm van de Munnikeweg bij Oldekerk.

De bestuurder was niet de eigenaar van de auto, maar een monteur uit Leek. Hij kwam met de schrik vrij.

Flinke waarde

De auto is een geïmporteerde Wiesmann GT MF 4 uit 2006, met 367 pk. Van dit Duitse merk rijden er maar enkele rond in Nederland. Er zijn er in totaal maar 256 van gemaakt, tussen 2005 en 2013. Het is een in kleine oplage gebouwde auto met een BMW-motor erin.

De cataloguswaarde van een vergelijkbaar exemplaar uit 2005 op Nederlandse handelssites, is 125.000 euro.

Hoe de auto in de berm is beland, is niet bekend.