Schade-inspecties begonnen: 'Ik denk dat het goed komt, maar eerst zien en dan geloven'

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is begonnen met de inspectie van schadegevallen die sinds 31 maart 2017 zijn ingediend. De schade-experts hebben intussen al enkele tientallen gedupeerden bezocht.

De commissie wil flink werk maken van de relatief eenvoudige schadegevallen. Schadegevallen onder de tienduizend euro komen in aanmerking voor een vereenvoudigde procedure.

Van boven tot beneden

Jolanda Huisman uit Siddeburen is als een van de eersten aan de beurt. Zij laat de schade in haar slaapkamer zien aan schade-expert Corné Rodenburg. 'De scheur was zes jaar geleden nog klein', vertelt ze. 'Maar nu loopt-ie van boven helemaal door naar de vloer en halverwege ook opzij.'

Bureaucratische mallemolen

De reden dat ze tot nu toe niets met de scheur heeft laten doen, is omdat ze geen vertrouwen had in een goede afloop.

'In de straat kwamen vier schades wel door aardbevingen en één niet', zegt Huisman. 'Ik had echt geen zin in die bureaucratische mallemolen. Maar nu is de schade erger geworden.'

Tegenvaller

Op initiatief van Rodenburg maken ze ook een rondje door de rest van het huis. Daar vindt de schade-expert nog een aantal scheuren waar Huisman zelf geen weet van had. 'Helaas voor mij', zegt ze. 'Dat is best een tegenvaller.'

Bewijsvermoeden

De schade-expert moet tegenwoordig uitgaan van het bewijsvermoeden. Dat betekent dat er honderd procent zekerheid moet zijn dat de schade geen gevolg is van de gaswinning. Is er ook maar een klein beetje twijfel, dan wordt er uitgegaan van een verband met de gaswinning en heeft de bewoner recht op een schadevergoeding.

De schade-experts moeten bovendien volledig onafhankelijk zijn. Ze mogen geen banden hebben met de NAM of het CVW. 'Ik heb daar voor moeten tekenen', vertelt Rodenburg.

Hij heeft intussen alle scheuren opgenomen en in zijn systeem verwerkt. Jolanda Huisman krijgt binnen twee weken het schaderapport op de mat in Siddeburen. Als ze het eens is met de uitkomst, krijgt ze binnen enkele weken haar schadevergoeding. Is ze het niet eens met het rapport, dan kan ze bezwaar maken.

Hoop en wantrouwen

Dat er een nieuwe commissie met een nieuwe werkwijze is, stemt Huisman enigszins hoopvol. 'Zoals het tot nu toe opgepakt is, denk ik dat het goed komt.' Al blijft er toch een beetje wantrouwen: 'Het is toch eerst zien en dan geloven.'

