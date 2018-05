Dixi-slaper krijgt excuses van schoonmaakbedrijf

Met een bosje bloemen, schoonmaakpakket en wekker onder de arm heeft Robbert Kuil namens Peter Kuil Reinigingsservice dinsdagmiddag excuses aangeboden aan de Dixi-slaper.

De jongen zat in de nacht na Koningsdag een aantal uren vast in een Dixi, die al opgeslagen stond op een trailer.

Voor de camera´s wil de hoofdrolspeler niet reageren. 'Hij is gigantisch overdonderd door de pers. Hij werd van alle kanten gezocht. Op een gegeven moment werd het hem te gortig en stond de pers bij hem op de stoep. Dat ging hem te ver en hij heeft toen aangegeven hiermee te stoppen', legt Kuil uit.

Daarom heeft het bedrijf de jongen opgezocht en verrast met een bosje bloemen, een schoonmaakpakket en een wekker ter grootte van een voetbal. 'Hij vond het heel leuk en sympathiek dat we het op deze manier hebben opgelost', zegt Kuil.

Hoe heeft het kunnen gebeuren?

De eigenaar van het reinigingsbedrijf wil graag weten op welk moment de jongen in de Dixi ging zitten. 'Wij hebben op een gegeven moment alle Dixi's verzameld op de Grote Markt. Voordat ze richting de Grote Markt gingen, hebben we gecheckt of ze leeg waren. Waarschijnlijk is hij op de Grote Markt in zo'n Dixi gekropen.'

Einde aan het Dixi-verhaal

Kuil hoopt het verhaal af te kunnen sluiten, vooral voor de jongen zelf: 'Na vandaag hoop ik dat er zand overheen kan. Komend weekend is het 5 mei en dan gaan we weer hard aan de bak tijdens het Bevrijdingsfestival. Daarna moet het Dixi-verhaal wel een beetje afgelopen zijn.'

