De veiling: van klap met de hamer naar een muisklik

Online veilingbedrijven timmeren stevig aan de weg. Zo is het Asser online-veilinghuis Catawiki één van de snelst groeiende ondernemingen van het land.

Hoewel het eenmaal-andermaal-verkocht minder vaak klinkt, verdienen ook traditionele veilinghuizen nog steeds een goede boterham. NoordZaken vroeg zich af hoe die zaken ervoor staan in de Groninger veilingbranche. 'Online en met de hamer veilen kunnen prima naast elkaar bestaan'.

Hans Raspe (52) runt al ruim 25 jaar Veilinghuis Omnia in Kolham. Het is in de provincie Groningen het enige veilinghuis dat nog is aangesloten bij de Federatie TMV, de beroepsorganisatie voor taxateurs, makelaars en veilinghouders. Raspe bewaart warme herinneringen aan de tijd voordat online veilen zijn intrede deed.

Gevechten

'Vroeger was veilen het spel der begeerte', vertelt Raspe met twinkelende ogen. 'Waardevolle objecten waren veel geld waard en iedereen wilde het hebben. Ik wil gevechten in de zaal zien. Mensen die vanuit emotie tegen elkaar opbieden.'

'Nu richt de consument zich vooral op een lage prijs voor een mooi object. Gelukkig is deze tendens aan het afnemen, omdat de economie weer aantrekt. Zo langzamerhand weten klanten een mooi object weer te waarderen.'

Opboksen tegen online

Waar Raspe tegenop moet boksen zijn de online-veilingen. Ze hebben een flink deel van de traditionele veilingmarkt afgesnoept. Zo werd recent bij Veilinghuis Klinkhamer aan de Vechtstraat in Groningen de boedel van de vorig jaar overleden excentrieke Stadjer Plopatou, Berthil van Hanswijck de Jonge, geveild.

Schilderijen, briefwisselingen, een collectie naaktfoto's. Van over de hele wereld werd online geboden om een kavel te bemachtigen. Vrijwel de hele verzameling veranderde via een online veiling van eigenaar.

Online veilen biedt het voordeel dat je meer mensen kunt bereiken, maar het geeft geen garantie op de beste prijs Hans Raspe - Veilinghuis Omnia

Verzamelaars sterven uit

Het is een treffend voorbeeld van de invloed van het internet op de veilingwereld. Stephan Veenstra (36) runt sinds 1999 samen met Martin Klinkhamer (45) Veilinghuis Klinkhamer in Groningen. Ze leggen zich toe op Aziatische en toegepaste kunst uit de twintigste eeuw.

Veenstra heeft de markt de afgelopen twintig jaar behoorlijk zien veranderen. 'In mijn begintijd waren het veelal verzamelaars, maar die sterven uit. Je krijgt nu een andere generatie. Dat zie je ook in de prijzen. Wat nu prijzig is, was dat twintig jaar geleden niet en andersom.'

Wat wil de klant?

Waarom het echte verzamelen minder wordt? Daar heeft Veenstra wel een verklaring voor. 'Verzamelaars hebben een soort dwangmatige neiging tot vergaren, maar dat soort types sterft uit. Het gaat tegenwoordig veel meer om dingen aanschaffen die je leuk vindt.'

Dat maakt de handel ingewikkeld, zegt Veenstra. Want wat beweegt de klant? 'De verandering begon met de opkomst van het internet, rond 2000. Met de komst van Marktplaats en Ebay werd de wereld groter en lag de markt open.'

Stephan Veenstra, mede-eigenaar Veilinghuis Klinkhamer in Groningen.

Vijftigduizend per week

Wat Veenstra in het klein doet, doet Catawiki in het groot. Dat bedrijf is het meest aansprekende voorbeeld van de opkomst van de online-veilingen in onze regio. In 2008 begonnen als een catalogus voor stripboeken.

Toen de stripboeken online geveild werden, ging het heel snel en werd de volgende stap gezet. Momenteel worden vijftigduizend objecten per week ter veiling aangeboden. Het platform trekt vijftien miljoen unieke bezoekers per maand en Catawiki heeft inmiddels zeshonderd mensen in dienst.

Antiek speelgoedtreintje

Marketingmanager Jarron Jannink verklaart het succes van Catawiki onder andere door de onderscheidende positie in het waarderen van de objecten door experts. Catawiki schakelt ze in om de waarde te bepalen. Van speciale objecten, zoals een horloge met een specifiek krasje, tot een antiek speelgoedtreintje. 'Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in authentieke objecten met een verhaal. Bovendien hebben veel mensen een passie waar ze bij ons iets mee kunnen.'

Tiger Woods

Wat wel en wat niet voor een veiling in aanmerking komt, is een vraag die het management dagelijks bezighoudt, weet Jannink. 'We willen bijzonder blijven. Een gewone golftas komt bijvoorbeeld niet in aanmerking. Staat op diezelfde tas een handtekening van Tiger Woods, dan is het wel interessant.'

Wij zien ons platform als een middel om kopers en verkopers bij elkaar te brengen, zodat ze zelf een prijs overeen kunnen komen Jarron Jannink - Marketingmanager Catawiki

Driekwart verkocht

Een object moet bij Catawiki een minimale waarde hebben van 75 euro. Of een voorwerp die ondergrens haalt, wordt bepaald door experts waar Catawiki inmiddels meer dan tweehonderd van in dienst heeft.

Bij een positieve beoordeling staat een veiling gemiddeld genomen een week open. Dan is driekwart van de objecten verkocht. Is het eenmaal geveild? Dan moet de koper binnen twee weken zeggen of het object voldoet aan de beschrijving. 'Pas dan betalen we de verkopende partij.'

Traditionele hamer

Online veilingen mogen dan aan populariteit hebben gewonnen, Hans Raspe heeft vastgehouden aan zijn traditionele hamer en katheder. Al heeft hij zijn bedrijfsvoering wel moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

'Online veilen biedt het voordeel dat je meer mensen kunt bereiken, maar het geeft geen garantie op de beste prijs. Je weet niet of er alles aan is gedaan om die prijs te krijgen. Online begint alles vaak op een euro. Wij geven een richtprijs op basis van een gemiddelde opbrengst van een vergelijkbaar object.'

Een online veiling wil zoveel mogelijk mensen naar een website trekken en zet om die reden laag in. Veilinghuizen doen vooraf marktonderzoek om met een verantwoord openingsbod te komen.

Waardedaling traditioneel antiek

Voor Raspe speelt ook nog de afgenomen interesse in traditioneel antiek. De waardedaling heeft te maken met de vergrijzing. Er is veel aanbod en daar komt bij dat de interesse bij jonge mensen niet aanwezig is. De afgelopen tien jaar is de prijs met tachtig procent gedevalueerd.

'Een mooi kabinet was tien jaar terug nog vierduizend euro waard. Nu ongeveer zeshonderd. Een Friese staartklok levert nog honderd euro op. Dat was zo'n tien jaar geleden wel vijfduizend. Koper en tin kun je zo naar de oudijzerboer brengen. Kwaliteit telt steeds meer, daar zijn we dus voortdurend naar op zoek.'

Hans Raspe, eigenaar van Veilinghuis Omnia in Kolham.

Romantiek verdwenen

Raspe vindt het spijtig, maar de romantiek rond het veilen in een zaal vol met driftig biedende kopers, is volgens hem grotendeels verdwenen. De mondialisering van de markt vraagt een andere benadering.

Toch kun je ook als online-veilinghuis nog volop gevoel en geestdrift kwijt in het vak, vindt Veenstra van het Groningse veilinghuis Klinkhamer. 'Blijven kopen waarin je gelooft, in de verwachting dat de klant dat ook doet', zegt hij.

Online is geen veiling

Strikt genomen zijn online veilingplatforms geen veiling, al noemen ze zich vaak wel zo. Er is geen ambtelijk toezicht door een notaris of deurwaarder, er zijn vooraf geen kijkdagen en de bevestigende klap met de hamer ontbreekt.

Volgens de grondwet is er sprake van een onderzoeksplicht, daarom zijn kijkdagen verplicht. Een online veiling is daarom eigenlijk meer bemiddeling in de verkoop, met behulp van een veilingmethodiek op internet.

Laten snuffelen

Dat Catawiki geen echte veiling is, realiseert marketingman Jannink zich. 'Je kunt het object inderdaad alleen op foto's zien en we hebben het niet op voorraad, maar we willen de klanten wel op de website laten snuffelen en suggesties doen waar ze nog meer kunnen kijken. Auto's zijn trouwens een uitzondering op de regel, die zijn vooraf wel te bezichtigen.'

Veilinghuizen niet beconcurreren

Jannink vindt dat het er niet zo toe doet of Catawiki volgens de letter van de wet geen veiling is. 'Wij zien ons platform als een middel om kopers en verkopers bij elkaar te brengen, zodat ze zelf een prijs overeen kunnen komen.'

Hij ziet online veilinghuizen niet als een bedreiging voor de traditionele veilinghuizen. 'We zitten elkaar niet in de weg. We bedienen beide een andere groep en kunnen naast elkaar bestaan. We focussen op groei en niet om veilinghuizen te beconcurreren.'

Jarron Jannink, marketingmanager van Catawiki.

Internet versterkt de markt

De traditionele veilinghuizen - zoals Klinkhamer - profiteren zelfs van de invloed van internet, stelt Veenstra. Ze versterken de markt volgens hem, doordat ze ook mensen naar fysieke veilingen trekken om een keer mee te doen.

'Zonder dat zou ik in Groningen lagere opbrengsten hebben, dan wat ik nu haal', zegt Veenstra. 'Internet vergroot de markt en drijft de prijs op. Momenteel verkoopt Veenstra ongeveer dertig procent over de hele wereld.'

Prijs niet altijd in orde

Veenstra constateert ook een probleem. 'Ik heb zelf ook wel verkocht op Catawiki. Echt mooie dingen leverden vaak niet de goede prijs op en in mijn ogen leverden de 'net-niet-dingen' een hogere prijs op. Als het er op de foto maar leuk uitziet. Maar foto's geven een vertekend beeld.'

In de ogen van Veenstra is Catawiki bovendien te groot geworden. 'Je weet vanellende niet meer waar je moet beginnen.'

We hebben nieuwe jonge mensen nodig. Ik loop al 24 jaar mee en ben nog steeds de jongste Stephan Veenstra - Veilinghuis Klinkhamer

Veel risico's

Ook Raspe van Veilinghuis Omnia ziet het enorm aantal geïnteresseerden dat met online veilen is te bereiken als een pluspunt. Maar hij ervaart ook de nadelen. 'Wij dragen als bedrijf veel risico's. Stuur maar eens een potje van tienduizend euro naar Amerika. Stel dat het niet aankomt? Dan kunnen we naar het geld fluiten.'

Hoofd boven water

Raspe en Veenstra hebben hun wereld zien veranderen, maar weten het hoofd boven water te houden. Raspe: 'Ik ben de enige veilinghouder in de regio die is aangesloten bij een branchevereniging, dat geeft me een sterkere positie. Bovendien komen consumenten met slechte internetervaringen terug. Ze willen toch weer zien wat ze kopen.'

Jonge mensen nodig

Veenstra waarschuwt: 'We hebben nieuwe jonge mensen nodig. Ik loop al 24 jaar mee en ben nog steeds de jongste.' En Catawiki? Jannink weet het niet precies. 'Zolang mensen geïnteresseerd blijven in een object met betekenis gaat het ons goed.'

