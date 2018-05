Roep om bestuursleden Klap tot Klaploop groeit: 'De noodkreet wordt fors'

De organisatie van de Klap tot Klaploop tussen Musselkanaal en Stadskanaal is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De nood is hoog.

Voor de komende editie worden twee enthousiastelingen gezocht, terwijl voorzitter Jaap Duit en secretaris Herman Bruining het na volgend jaar ook voor gezien houden.

Met andere woorden, de loop die al 28 keer tussen de IJzeren Klap en de Gele Klap gehouden werd, heeft minstens vier nieuwe bestuursleden nodig die de toekomst van de loop kunnen garanderen.

'Het is mooi geweest'

'Voor de komende editie in 2019 hebben we twee bestuursleden nodig, omdat er twee door omstandigheden zijn gestopt. Wedstrijdsecretaris Herman Bruining en ik houden het na volgend jaar voor gezien', licht voorzitter Jaap Duit de situatie toe.

'Dan hebben we respectievelijk elf en negen jaar in het bestuur gezeten en is het voor ons mooi geweest.'

Vrijwilligers lastig te vinden

Duit spreekt het niet uit, maar maakt zich toch zorgen over de toekomst van de loop. Afgelopen december merkte de organisatie van de Klap tot Klaploop dat het lastig is om vrijwilligers te vinden die op belangrijke posities de loop draaiende houden. Naast het invullen van die vacatures, komen daar nu in totaal vier bestuursfuncties bij.

'Daarom zijn we ook benieuwd of er mensen opstaan, zich melden en zeggen: de Klap tot Klaploop is ons dierbaar, daar willen we ons voor inzetten', stelt Duit.

Editie 2019 niet in gevaar

De editie van 2019 is nog niet in gevaar, benadrukt Duit. 'Dat krijgen we wel rond. Maar als er niemand zich meldt, hebben we daarna wél een probleem. Ik ben benieuwd hoeveel draagvlak de Klap tot Klaploop in de samenleving heeft. De noodkreet wordt fors.'

Lees ook:

- Keniaan verslaat Marchand en wint Klap tot Klaploop

- Klap tot Klaploop doorbreekt grens van duizend deelnemers

- Bestuur Klap tot Klaploop maakt zich zorgen over werven vrijwilligers