Vervalsingen De Ploeg in Opgelicht: 'Wat wij kochten was heel lelijk en amateuristisch'

Het tv-programma Opgelicht staat vanavond stil bij vervalste schilderijen van het Groningse kunstcollectief De Ploeg. 'Het schilderij dat wij toevallig kochten was wel heel erg lelijk en amateuristisch.'

'Het was nauwelijks het hardboard waard waarop het geschilderd was.' Dat zegt verslaggever Marco Kamphuis van het AVROTROS-programma, dat wordt uitgezonden op NPO1.

'Op grote schaal op de markt'

Dat die vervalsingen er zijn, was al bekend. Maar volgens Kamphuis komen ze nu ook op de markt.

'En op grote schaal. Wekelijks vind je wel schilderijen van Ploeg-schilders. Op Marktplaats of Catawiki, maar ze duiken ook op bij regionale veilingen. Daar zijn wij achteraan gegaan.'

'De experts lachen erom'

In de uitzending wordt een vervalsing gekocht van een schilderij van Johan Dijkstra.

Kamphuis: 'De experts die het schilderij onder ogen hebben gehad lachen er alleen maar om. 'Geen mogelijkheid dat dit een echte Dijkstra is.' We hebben de verf ook laten onderzoeken en daaruit bleek ook dat het een vervalsing was.'

'Er doorheen geglipt'

Volgens Dijkstra had het veilinghuis waar het werk gekocht werd 'beter moeten weten'. 'Ze hebben al eerder met valse De Ploeg-schilderijen te maken gehad. Ze zeggen dat deze er doorheen is geglipt.'

'Laat je goed voorlichten'

Kamphuis heeft nog wel een tip voor mensen die overwegen een werk van De Ploeg aan te schaffen. 'Als je geen verstand hebt van kunst: laat je vooral heel goed voorlichten, voordat je iets koopt.'

