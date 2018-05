'Vogelradar voor windmolens in Eemshaven is nog lang niet klaar'

De ontwikkeling van een radar waarmee voorspeld kan worden hoeveel vogels over de Eemshaven vliegen, kan nog jaren duren. Dat zegt professor Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) tegen tv-programma De Monitor.

Met deze vogelradar, die in 2020 klaar zou moeten zijn, kan het aantal vogels dat geraakt wordt door een windmolen met driekwart naar beneden.

In de Eemshaven staan op dit moment 88 windmolens en daar komen binnen twee jaar nog 64 bij. Per jaar gaan gemiddeld 33 vogels per turbine dood, omdat ze er tegenaan vliegen. Dat is veel meer dan bij een turbine op het platteland, met 'slechts' vijf tot tien dodelijke botsingen per jaar.

In ontwikkeling

De UvA werkt al tien jaar aan modellen waarmee de Luchtmacht kan zien waar en wanneer grote zwermen vogels langstrekken. Op dat moment wordt er niet gevlogen. Ook zijn dergelijke modellen voor windparken op zee in ontwikkeling.

Voor de Eemshaven wordt ook een zogenoemde stilstandvoorziening voor windmolens gemaakt, volgens gedeputeerde Nienke Homan is dat dé oplossing om de vogelslachtoffers met 75 procent te verminderen. Daarmee kan dertig uur van tevoren aangegeven worden wanneer veel vogels overvliegen, zodat de windmolens stilgezet kunnen worden.

Op die manier weet ook de netbeheerder op tijd wanneer er even geen stroom uit de Eemshaven komt.

'Ander systeem'

Toch is die radar nog lang niet klaar: 'Het systeem voor de Luchtmacht en windmolens op zee is niet hetzelfde, dat gaat om andere hoogtes', zegt Bouten.

'Het is niet zo dat de modellen, die we al hebben voor de luchtmacht en windparken, ook op zee zinvol gebruikt kunnen worden. Je moet eerst een project hebben, dan moet je beschrijven hoe je dat gaat aanpakken. Daar hoort een tijdspad bij, net als een bepaalde financiering. Op basis daarvan kun je optimistisch of pessimistisch zijn. Dit kan nog jaren duren.'

Eerste versie in 2020

Volgens de provincie Groningen klopt het dat er nog geen project is voor het voorspellingsmodel in de Eemshaven.

'Hierover zijn we in gesprek met de UvA. We zijn ons ervan bewust dat het ontwikkelen van een nieuw model tijd kost. De provincie streeft ernaar dat in 2020 een eerste versie van het model op de windparken in de Eemshaven wordt toegepast. Ook de UvA heeft aangegeven dat dit gaat lukken', laat een woordvoerder van de provincie weten.

'Naar aanleiding van gesprekken met de universiteit hebben we vertrouwen in het project. Op basis daarvan is de provincie optimistisch.'

Data genereren

In het najaar van 2018 wordt in de Eemshaven een vogelradar geïnstalleerd om data te genereren over de vogeltrek.

