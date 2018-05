'Wij vieren ook hier nog steeds alles met gebak'

Het is 1 mei, Dag van de Arbeid. Maar hoe trouw zijn werknemers in deze tijd van flexibele arbeid nog aan de werkgever? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Trouw aan de baas

We doen niet zoveel meer aan de Dag van de Arbeid. Maar in Haren was er wel reden voor een feestje. Ronald staat bij iemand die dertig jaar bij een banketbakkerij in Haren werkt. Hoog tijd voor een gebakje dus.

2) Dixie-slaper

De dixieslaper heeft vandaag excuses ontvangen van reinigingsbedrijf Peter Kuil. De Stadjer zat de nacht na Koningsdag vast in een dixie, waarna de politie hem uit zijn benarde positie bevrijdde. Het reinigingsbedrijf ging bij hem langs en nam een cadeautje mee.

3) Schade

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade is begonnen met schade-inspecties in het bevingsgebied. Jolanda Huisman uit Siddeburen was vandaag als één van de eersten aan de beurt. Ondanks dat ze al zes jaar schade heeft, heeft ze pas onlangs een melding gedaan.

4) Fietsopslag

Vanwege Koningsdag is er eind vorige week een groot aantal fietsen uit de binnenstad van Groningen verwijderd. Ze zijn op één centrale plek verzameld en Ronald nam er een kijkje. Mensen konden hun eigen fiets weer ophalen, maar dan moeten ze 'm natuurlijk wel herkennen.

5) Op fietse

Egbert Darwinkel, de voormalige doelman van onder meer FC Groningen en BV Veendam, gooide het roer onlangs helemaal om en stapte over op wielrennen. Hij is nét terug van zijn reis, vanuit Alicante naar Zeegse. Maar die 3200 kilometer legde hij niet af per auto of vliegtuig.

