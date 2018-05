Lian Veenstra nieuwe kandidaat-wethouder SP in Stadskanaal

De SP in Stadskanaal schuift Lian Veenstra naar voren als kandidaat-wethouder. Zij neemt daarmee de plek in van Machteld Luijken, die zich ruim twee weken geleden terugtrok.

Dat gebeurde nadat er binnen de partij onvrede was ontstaan over haar, in de ogen van enkele partijleden, autoritaire houding.

Als gevolg daarvan trokken voormalig raadsleden Ellen Zeegers en Gerrie Kremer zich terug uit de partij en ook webmaster Rens Klumpers stopte ermee.

Mee naar onderhandelingstafel

Veenstra heeft de afgelopen week samen met afdelingsvoorzitter Evert Idema al deelgenomen aan de onderhandelingen.

'Lian was al nauw betrokken bij de afdeling en ze is goed op hoogte van de lokale situatie', stelt Idema. 'Daarnaast neemt ze een stuk ervaring mee en was het logisch dat zij mee ging naar de onderhandelingstafel. Die gesprekken verlopen op constructieve en plezierige manier, waarin de bijdragen van de SP serieus meegenomen worden. Dat geeft ons op dit moment voldoende vertrouwen om met de naam van onze kandidaat-wethouder te komen.”

Ervaring

Veenstra was van 2014 tot 1 januari 2018 SP-wethouder in de voormalige gemeente Menterwolde en daarvoor jaren fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Groningen.

