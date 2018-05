Deel dit artikel:











Uithuizen krijgt nieuwe brug over het Boterdiep De huidige brug in Uithuizen wordt vervangen door een nieuw exemplaar. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De brug bij de Snip over het Boterdiep in Uithuizen wordt vervangen. Op dit moment zit er nog een doorgang in waar je niet met een boot doorheen kan varen. Dat moet met de aanleg van een nieuwe brug veranderen.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Het plan is onderdeel van de grootschalige centrumvernieuwing van Uithuizen. Onder meer het plein de Blink, het centrumhart, gaat flink op de schop. Er is leegstand, verpaupering en het oogt 'grijs' in het dorp. Daarom wordt het Boterdiep doorgetrokken naar de Blink, waardoor het water weer terugkomt in het centrum. Er komt een steiger, waar mensen straks met hun bootje kunnen aanmeren om het dorp in te wandelen. Huidige brug zit in de weg Om de Blink te kunnen bereiken, zit de huidige brug bij de Snip in de weg. De doorgang, een zogeheten duiker, is niet groot genoeg. Het is volgens burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond niet mogelijk om die doorgang groter te maken. 'Je kunt niet zomaar even wat steentjes wegpikken. Zo'n brug zit vol met leidingen. Aanpassingen zouden ruim een half miljoen euro kosten. Voor 35.000 euro meer hebben we een compleet nieuwe brug, waar sloepen straks gemakkelijk onderdoor kunnen.' Daarnaast vraagt de gemeente Eemsmond of de Nationaal Coördinator Groningen een steentje kan bijdragen. Een visualisatie van de nieuwe Blink, inclusief haventje in het centrum. Tweede brug Naast de nieuwe brug over de Snip komt er ook een tweede brug, die dezelfde uitstraling krijgt. Deze komt vlakbij de Blink en moet het vernieuwde centrum verbinden met winkelcentrum Molenerf. Ook dat is één van de speerpunten van de centrumvernieuwing. De werkzaamheden aan de Blink beginnen eind dit jaar. De ondernemers rond winkelcentrum Molenerf ontwikkelen plannen voor de vernieuwing van hun omgeving. Datzelfde wordt gedaan door winkeliers rond de Albert Heijn bij de Schoolstraat. De gemeente kan nog niet zeggen wanneer de nieuwe Blink klaar is, maar hoopt dit 'zo snel mogelijk voor elkaar te kunnen boksen'. Lees ook: - Gemeenteraad Eemsmond stemt in met centrumplan