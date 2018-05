Bayern München sneuvelt zonder Robben in halve finale Champions League

Bayern München is er niet in geslaagd om de eindstrijd van de Champions League te bereiken. Zonder de geblesseerde Arjen Robben moesten de Duitsers in Madrid een 1-2 nederlaag wegpoetsen, maar dat lukte niet.

Bayern deed exact waarvoor het naar Bernabéu was gekomen, want Joshua Kimmich maakte al na vier minuten de 0-1. Karim Benzema maakte na elf minuten alweer gelijk en tekende, na een blunder van Bayern-goalie Sven Ulreich, ook voor de 2-1. James Rodriguez bepaalde de eindstand op 2-2.

Spierblessure

De remise was een domper voor Bayern München, dat over het geheel sterker was dan de Madrilenen. Robben, die in het heenduel na enkele minuten uitviel met een spierblessure maar wel naar Madrid was afgereisd, zag zijn teamgenoten in de slotfase nog enkele goede kansen op de verlossende 2-3 missen.

Door het gelijke spel staat Real Madrid in de finale van de Champions League, die op 26 mei in het Oekraïense Kiev wordt gespeeld. Tegenstander in die finale wordt Liverpool of AS Roma.

Lees ook:

- Robben valt snel uit bij verliezend Bayern München