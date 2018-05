Nieuwe basisscholen Warffum komen op KPN-locatie

De plek waar de nieuwe schoollocatie moet verrijzen: de KPN-locatie in Warffum. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De gemeente Eemsmond wil een stuk grond van de KPN-locatie aan de Westervalge in Warffum kopen voor nieuwbouw van twee basisscholen in het dorp.

De gebouwen van CBS De Rank en OBS Jansenius de Vries zijn niet aardbevingsbestendig. Om te voorkomen dat beide panden versterkt moeten worden, komen de scholen straks onder één dak.

Onderwijsboulevard

Een deel van de Jansenius de Vriesschool wordt versterkt. Daar tegenaan komt een stuk nieuwbouw op grond van de huidige KPN-locatie.

'Daarmee komen beide scholen in één gebouw', zegt onderwijswethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond. 'Met het HHC er tegenover hebben we straks in Warffum één mooie onderwijsboulevard.'

Wat er na de werkzaamheden met het gebouw van De Rank gaat gebeuren, is nog onbekend.