Moeten deze vrijwel nieuwe zonnepanelen verdwijnen?

De gemeente Eemsmond zit in de maag met zonnepanelen in het hart van Warffum. Het oude deel rond het Openluchtmuseum is een beschermd dorpsgezicht en daar wilde de gemeente eigenlijk geen panelen. Toch liggen ze er.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Mogelijk moet een deel van de zonnepanelen er daarom weer af. De zaak begon te rollen toen één van de bewoners rond het Openluchtmuseum een aanvraag deed voor zonnepanelen op het dak. Die werd geweigerd, terwijl hierover geen duidelijke regels waren. Toen de bewoner die aanvraag deed, hadden buren al wel zonnepanelen. Toen begon de heikele discussie. Lastige kwestie Volgens burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond zijn de regels hierover nu onduidelijk. Er staat namelijk nergens dat ze er níet mogen liggen. 'Daar moet verheldering in komen.' Daarom zet de gemeente op een rij op welke daken zonnepanelen liggen en welke daarvan ongewenst zijn. 'Het is een hele lastige kwestie, want je wil natuurlijk de opwekking van duurzame energie stimuleren', zegt Van Beek. 'Toch wil je ook het beschermde dorpsgezicht behouden, dat willen de bewoners ook. Daarom moet er nu duidelijkheid komen.' Nieuwe regels vaststellen Eind mei stelt de gemeenteraad de nieuwe regels vast. Dan gaat de gemeente per huis bekijken wat de gevolgen zijn voor de reeds geplaatste zonnepanelen. 'Het is dus nog niet zeker dat er panelen weg moeten. Maar mocht dat wel zo zijn, dan zullen we kijken naar een alternatief en zo nodig bewoners compenseren', zegt Van Beek. 'Rechten en plichten' De burgemeester kijkt liever niet terug, maar zegt wel dat de gemeente proactiever had kunnen communiceren. 'Daarom willen we nu elk jaar, misschien met een nieuwsbrief, bewoners ervan bewust maken dat ze in een beschermd dorpsgezicht wonen. Dan heb je te maken met rechten, maar ook met plichten.' Het historische deel van Warffum heeft sinds 1984 een beschermd karakter. De Wadwerderweg bij Usquert kreeg die status begin jaren '90. Het zorgt ervoor dat er niet zomaar aanpassingen mogen worden gedaan aan de buitenkant van huizen, tuinen en wegen.