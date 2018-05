De staking in het openbaar vervoer is voorbij: hoe nu verder?

De twee stakingsdagen in het streekvervoer zijn achter de rug. Een akkoord tussen de werkgevers en de werknemers is er nog niet. Hoe nu verder?

Dat er uiteindelijk een akkoord over een nieuwe cao bereikt wordt, is volgens de strijdende partijen een feit. Grote vraag daarbij: wanneer?

'Vroeg of laat komen we een keer tot een resultaat. Maar de verhoudingen zijn best lastig momenteel', zegt Pieter Beuzenberg van vakbond FNV. 'Het vertrouwen van onze achterban in de werkgevers is echt minimaal.'

'Als verstandige mensen aan tafel'

'Wij denken dat we er zeker uit moeten komen, als we als verstandige mensen aan tafel gaan', zegt Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer.

Pijnpunten

Desondanks liggen er nog genoeg pijnpunten op tafel.

Beuzenberg: 'De werkgevers zijn er met gestrekt been ingegaan door de werknemers de mogelijkheid te ontnemen zich op de vestigingen te registreren als staker. Dat heeft kwaad bloed gezet en zal bij onze achterban zeker een rol spelen als we weer een nieuw resultaat moeten voorleggen.'

Bijna akkoord in januari

Halverwege januari leek er een akkoord in de maak over een nieuwe cao, maar uiteindelijk leidde het toch niet tot overeenstemming. Volgens Kagie zijn de werkgevers bereid om nog wat aan die tekst te sleutelen, om alle partijen tevreden te stellen.

'Dan moet je die afspraak misschien scherper maken. Daar staan wij helemaal niet afwijzend tegenover.'

Plaspauze

Voor de bonden is vooral het gebrek aan een plaspauze voor de chauffeurs een heet hangijzer.

'Wij begrijpen niet dat ze zo halsstarrig zijn, dat ze niet gewoon een paar minuten tijd kunnen invoegen in de roosters, voor een sanitaire stop', zegt Beuzenberg. 'Want ze zijn bang dat dat dan een paar centjes kost.'

Nieuwe acties aangekondigd

Er zijn al nieuwe stakingen stakingen aangekondigd, op verschillende plekken in het land. Als er intussen geen akkoord is bereikt, volgen nieuwe acties de regio Noord volgens het FNV waarschijnlijk over drie weken.

Maar dat is volgens Kagie 'in niemands belang, er wordt te snel naar het actiewapen gegrepen'.

Wanneer om tafel?

Er staat nog geen datum voor nieuwe gesprekken op de agenda. 'Maar dat moet wel gebeuren. Maar we gaan de bonden zeker uitnodigen, we zijn druk bezig om het voor te bereiden', stelt Kagie.

Lees ook:

- Verhouding OV-werkgevers en vakbonden verder onder druk door staking

- OV-stakers niet welkom in eigen kantine: inschrijving verplaatst

- Dit moet je weten over de staking in het streekvervoer

- Geen streek- én stadsvervoer maandag en dinsdag door staking