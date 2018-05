Nordica neemt maatregelen om uitvallende vluchten op Eelde te voorkomen

Nordica Air gaat een extra reservevliegtuig en extra personeel inzetten om problemen met vluchten van en naar Groningen Airport Eelde te voorkomen.

De afgelopen twee weken vielen er verschillende vluchten van en naar Kopenhagen en München uit vanwege ziekte van personeel en technische problemen. Passagiers waren boos.

'Het is de wet van Murphy'

'Geloof me. In de twintig jaar dat ik in de luchtvaart werk, heb ik dit nog nooit meegemaakt', reageert directeur Sven Kukemelk van Nordica. Hij baalt van de problemen in de afgelopen twee weken. 'Het is de wet van Murphy.'

Twee weken geleden bleek de bemanning ziek te zijn en kon het toestel niet vertrekken. Ook ingevlogen personeel werd ziek.

'We hebben contact gehad met het hotel in Groningen om te kijken of het probleem daar lag', zegt Kukemelk.

Vlucht geannuleerd

Afgelopen week werd de bemanning voor het vliegtuig op Eelde ingevlogen vanuit Tallin. Althans, dat was de bedoeling. De vlucht vanuit de Estse hoofdstad werd echter door luchtvaartmaatschappij SAS geannuleerd, waardoor de bemanning niet vanaf Eelde kon vliegen.

'Dit wil je natuurlijk niet'

Reden genoeg voor Groningen Airport Eelde om in gesprek te gaan met Nordica, zo zegt havenmeester Onno de Jong. 'Dit wil je natuurlijk niet. Als luchthaven niet en als Nordica ook niet. Dat is ze wel duidelijk.' Luchthaven en luchtvaartmaatschappij hebben er verschillende gesprekken over gevoerd.

Reservevliegtuig

De oplossing zit volgens Nordica in een reservebemanning en een extra reservevliegtuig. Kukemelk: 'We plaatsen reservepiloten in Kopenhagen en niet in Tallin. Verder zetten we een extra reservevliegtuig in. We hebben er twee. Eén daarvan staat nu in Kopenhagen. Die kan sneller op Eelde zijn.'

Ondertussen zoekt Noridca Air naar nieuwe bemanningsleden in Nederland. Volgens Kukemelk is die zoektocht nog aan de gang, na de zomer moet het helemaal rond zijn.

Uitvallen niet te voorkomen

Wie denkt dat uitvallen van vluchten honderd procent uit te sluiten is, heeft het mis. Ook grote maatschappijen als KLM of Lufthansa kunnen dat, met al hun vliegtuigen en personeel, niet garanderen.

'Dat verwachten passagiers ook niet van ons', denkt Kukemelk. 'Dat zou betekenen dat we niet veilig werken. Veiligheid is altijd het belangrijkste. Wat we wel kunnen beloven is dat we ons uiterste best doen om de overlast tot een minimum te beperken.'

'Blij met de maatregelen'

Het vliegveld is tevreden met de reactie van Nordica, stelt De Jong. 'We blijven met ze in gesprek en kijken naar maatregelen die we samen kunnen nemen. We zijn blij met de maatregelen die ze zelf nemen. We blijven de kwaliteit monitoren die wij en ook de passagiers verwachten.'

