Wadvaarders doen onderzoek naar invloed rondvarende boten op zeehonden Zeehonden op een zandbank (Foto: Eddy Zwerver/RTV Noord)

De Wadvaarders gaan onderzoeken of zeehonden last hebben van rondvarende scheepjes in de Waddenzee.

Nu wordt er vooral onderzoek gedaan naar de zeehonden als ze bij laag water op zandplaten liggen, maar over het gedrag bij hoog water is weinig bekend. Het onderzoek moet daar verandering in aanbrengen, zegt Robbert van der Eijk van vereniging Wadvaarders, die opkomt voor de recreatievaart in de Waddenzee. 'Wens bestaat al twintig jaar' 'Bij de Wadvaarders bestaat al twintig jaar de wens om met hoog water over de zandplaten te varen. Voor een deel uit veiligheidsoverwegingen, zodat je niet meer naar het noorden moet en in zeegaten komt met ruiger water.' De Rijksuniversiteit Groningen doet al onderzoek naar de band tussen moederzeehonden en hun pups, volgens de Wadvaarders sluit dit onderzoek daar goed bij aan. Vergelijkingsmateriaal Als je met hoog water bij sommige zandbanken wel en bij anderen geen scheepjes langs laat varen, heb je volgens Van der Eijk goed vergelijkingsmateriaal. 'Als je met laag water vastlegt welke zeehonden op een plaat zijn, kan je aan het eind van de dag kijken of de samenstelling op de zandbanken is veranderd als je er langs vaart.' 'Ongezien erbij komen is een eis' Daarbij is het wel van belang dat de zeehonden geen last hebben van de bootjes. 'We zijn nu aan het uitzoeken hoe we ze zo dicht mogelijk kunnen naderen en filmen, zonder dat ze ons door hebben. Want als je ze als waarnemer het water injaagt, is je proef eigenlijk mislukt. De eerste eis is ongezien erbij komen.' De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd, zegt Van der Eijk. 'Maar het kan wel langer dan een jaar duren hoor. Het hangt er vanaf hoe veel mensen er mee doen en ook van het weer.' Lees ook: - 'Zeehondenpups kunnen veel langer zonder hun moeder'

