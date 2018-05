Hoe kom je als regionaal sportevenement nog aan sponsors?

Het vinden van sponsors blijkt voor steeds meer sportevenementen in onze provincie een probleem. Dat zegt hoogleraar Sportwetenschap Ruud Koning van de Rijksuniversiteit Groningen.

Aan de ene kant gooit internationalisering en centralisering van bedrijven volgens Koning roet in het eten. Aan de andere kant zijn er steeds minder vrijwilligers die sponsors willen benaderen.

Meerdaagse leeft

Voorbeeld is de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier. Door het wegvallen van hoofdsponsor Rabobank valt na 35 edities mogelijk het doek voor deze meerdaagse wedstrijd.

Het besluit van Rabobank om met de sponsoring te stoppen valt organisator Theo Jurriëns van de Wielermeerdaagse rauw op zijn dak. 'Jarenlang hebben we een goede verstandhouding gehad met de Rabobank, maar nu zijn ze na de laatste drie verlengingen opeens afgehaakt.'

Aan de animo voor de wielerwedstrijd kan het volgens hem niet liggen. 'Die ging elk jaar omhoog. De Meerdaagse leeft onder de renners.'

De grote bedrijven die in Groningen zitten missen vaak de voeling met het regionale Ruud Koning - Hoogleraar sportwetenschap

Clubkas Campagne

De Rabobank zegt dat haar besluit te maken heeft met een nieuw beleid: de Rabobank Clubkas Campagne. Daar kunnen alle verenigingen en stichtingen aan deelnemen. Leden stemmen vervolgens wie geld krijgt via ondersteuning in kennis en begeleiding.

'De Wielermeerdaagse heeft zich ook ingeschreven, maar kreeg waarschijnlijk te weinig stemmen', zegt een woordvoerder. 'De sponsoring is nu gewoon anders verdeeld.'

Healthy Ageing Tour

Rabobank Noordenveld Westerkwartier heeft besloten om haar naam wél aan de Healthy Ageing Tour te verbinden, een professionele etappewedstrijd voor vrouwen die jaarlijks in Groningen wordt verreden.

Een logische keuze, zegt Ruud Koning. 'Wie is er nou tegen healthy ageing (gezond ouder worden, red.)? Niemand. Deze keuze past bij de centralisatie die bij de Rabobank heeft plaatsgevonden. Het is goed voor het imago.'

Een andere categorie

Voor het WK Wielrennen in 2020, wat Groningen en Drenthe binnen proberen te halen, geldt volgens hem hetzelfde.

'Dat is een evenement van een andere categorie. Daar komen grote sponsoren op af, omdat het meer aanzien heeft en de sponsor meer exposure geeft. Ik kan me voorstellen dat het hoofdkantoor van Rabo in Utrecht daar wel interesse voor zou hebben.'

Kleine visjes vangen

Met centralisatie bedoelt Koning internationalisering. 'In zijn algemeenheid zijn er weinig hoofdkantoren van grote bedrijven gevestigd in Groningen. De bedrijven die er wel zitten missen vaak de voeling met het regionale.'

'Voor het wegvallen van één lokale Rabobank, moeten vijf andere sponsors worden geregeld. Aan de ene kant is het lastig om die grote vissen te vangen. Aan de andere kant kost het teveel tijd om de kleine visjes te vangen.'

Gebrek aan vrijwilligers

Dat laatste is een probleem waar ook de organisatoren van de Ronde van Noordhorn, een onderdeel van de Wielermeerdaagse, mee worden geconfronteerd. Daarom hebben zij noodgedwongen besloten om met het wielerevenement te stoppen.

'Het vinden van sponsoren op zich is geen probleem', zegt medeorganisator Jakob Jan van der Wielen. 'Er gaat gewoon te veel tijd in zitten. We kunnen het hooguit nog een jaar rekken.'

Advertenties in de lokale krant of op een website zijn tegenwoordig niet meer voldoende Ruud Koning - Hoogleraar sportwetenschap

Naast een normale baan

'Wij vragen van sponsoren zo'n 75 tot 125 euro, dat is geen groot bedrag', vervolgt hij. 'Toch moet je bij ieder bedrijf even langs.'

'Dat kost je als vrijwilliger veel tijd, zeker naast het hebben van een normale baan. Personen van die bedrijven zijn niet altijd aanwezig en ze werken over het algemeen ook overdag net als wij. Dat betekent dat je soms eerder weg moet van je werk om ze te spreken.'

Tijdgeest huidige maatschappij

Van der Wielen benadrukt dat er op de dag waarop de wielerwedstrijd wordt verreden geen tekort is aan vrijwilligers. 'Nee, het gaat puur om een of twee mensen die wekelijks een paar uurtjes vrij willen maken om sponsoren te trekken.'

Jurrïens, van de overkoepelende Wielermeerdaagse, vindt dit tekenend voor 'de tijdgeest van de huidige maatschappij'. Mensen zijn volgens hem tegenwoordig 'heel egoïstisch'.

'Bedenk iets unieks'

De oplossing ligt volgens hoogleraar Ruud Koning bij de organisatoren van de sportevenementen. 'De organisaties zijn zich er meestal niet van bewust wat een sponsor zoekt. Dat is voornamelijk naamsbekendheid, maar om ze over de streep te trekken moet je inventief en creatief zijn.'

'Advertenties in de lokale krant of op een website zijn tegenwoordig niet meer voldoende. Bedenk iets unieks. Wat dat betreft zijn er zeker mogelijkheden.'

