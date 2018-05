Deel dit artikel:











Onkruidbrander brandt niet alleen onkruid weg (Foto: 112Groningen.nl)

Een schuurdeur van een bedrijfsgebouw aan het Beneden Verlaat in Veendam is woensdagmorgen in brand gevlogen nadat er onkruid was weggebrand.

De toegesnelde brandweer schaalde direct na aankomst op naar middelbrand, maar kon de brand snel blussen. Onkruidbrander Volgens de eigenaar van het partyverhuurbedrijf dat de schuur gebruikt, is de brand ontstaan nadat er met een brander onkruid is verbrand.



'De gemeente brandt hier het onkruid weg en dat is vanmorgen ook gebeurd. Gelukkig is alleen de deur in brand gevlogen en hebben we verder geen schade. We hebben een engeltje op onze schouder.'