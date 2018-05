Versterken, of nog even wachten: Groninger Gasberaad wil het weten

Het Groninger Gasberaad eist duidelijkheid over de versterkingsoperatie in onze provincie. Wordt er pas op de plaats, of juist vaart gemaakt?

Afgelopen weekend ontvingen ruim drieduizend inwoners van het bevingsgebied een brief van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) dat ze voor begin september worden bijgepraat over het versterkingsadvies dat ze krijgen.

Wat staat er in de brief?

In de brief staat verder dat de 'minister, provincie en gemeenten willen wachten op de resultaten van de onderzoeken om te bepalen of het versterkingsprogramma kan doorgaan'.

Dat is opmerkelijk, want ingewijden meldden eerder aan RTV Noord dat deze pas op de plaats de uitdrukkelijke wens van de minister is. Provincie en gemeenten zijn het hier niet mee eens, zij willen dat de eerdergenoemde huizen hoe dan ook worden versterkt.

Ingewikkeld

De kritiek van het Groninger Gasberaad geldt niet zozeer Nationaal Coördinator Hans Alders, zegt Susan Top. 'Voor hem is het ook heel ingewikkeld om te opereren als er geen heldere koers wordt uitgezet door het ministerie, de provincie en de gemeenten. Dan wordt het voor hem lastig.'

'Samen optrekken'

Niet alle burgemeesters in onze provincie zitten op één lijn. Zo gaf de burgemeester van Ten Boer aan best tevreden te zijn met het verloop van de versterkingsoperatie, anders dan bijvoorbeeld de burgemeester van Loppersum.

'Ik zou graag willen dat de burgemeesters samen optrekken voor het Groninger belang en niet alleen voor de eigen gemeente kiezen.'

'Als een grote mammoettanker'

Minister Wiebes gaat ervan uit dat er minder huizen versterkt hoeven te worden, nu de gaskraan in Groningen vóór 2030 helemaal wordt dichtgedraaid. Hij verwacht in juni adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het KNMI. Wiebes wil vóór september de knoop doorhakken over het tempo en de omvang van de versterkingsoperatie.

Koers houden

Top hoopt dat de minister niet nogmaals zijn koers wijzigt.

'De versterkingsoperatie moet je zien als een grote mammoettanker, die we met veel horten en stoten op gang hebben gekregen. Wij denken dat het niet verstandig is om daar nu ineens een haakse bocht mee te maken of af te remmen. Natuurlijk moet je wel langzaam bijsturen naar een nieuwe koers, maar doe alsjeblieft niets halsoverkop.'

