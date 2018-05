Brandende auto's in Muntendam zijn van één familie (update)

De drie auto's die dit jaar in Muntendam in brand zijn gestoken, zijn van één familie. Dat bevestigt de politie.

Op een parkeerplaats aan de Burgemeester Buitenhofstraat brandde in de nacht van dinsdag op woensdag voor de derde keer een auto uit.

Met een andere auto van de familie gebeurde dat een week geleden ook. En een paar maanden geleden, op 26 januari, trof een auto van de familie hetzelfde lot.

Explosief in auto

Volgens de politie heeft de familie geen idee wie er achter zit. De auto die in januari in brand stond was dezelfde waarin op 14 december vorig jaar een vuurwerkbom naar binnen was gegooid.

Met behulp van robot ontmanteld

Toen kwam er een robot van het ministerie van Defensie aan te pas om het explosief uit de auto te halen en te ontmantelen. De omgeving van de Burgemeester Buitenhofstraat werd afgezet en omwonenden moesten in hun woning blijven.

Destijds zag een getuige dat iemand de ruit van de auto insloeg en iets naar binnen gooide, maar onderzoek bracht de politie nog niet veel verder.

Onrust

Hoewel een bepaalde familie het mikpunt is, is er onrust onder de andere straatbewoners. Een brand kan overslaan naar andere auto's of zelfs woningen, vrezen ze. Vooral omwonenden met kinderen zijn bezorgd. Sommigen overwegen hun woning dan ook te koop te zetten.

Onderzoek

De auto die afgelopen nacht in brand stond is in beslag genomen voor verder forensisch onderzoek.

