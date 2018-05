Deel dit artikel:











Gaslek in Haren is gedicht (update) (Foto: RTV Noord)

Aan de Oosterweg in Haren is woensdagochtend een gaslek ontstaan. Een bedrijfspand dat vlak bij het lek ligt, is door de brandweer ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht.

Het pand werd ontruimd, omdat de wind richting het bedrijf stond. Er is geen acuut gevaar geweest, maar voor de zekerheid is het pand ontruimd, zegt een woordvoerder van de brandweer. Hoe het lek is ontstaan is onduidelijk.