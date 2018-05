De kogel is door de kerk: Veendam heeft een nieuw college

De vier partijen in Veendam zijn eruit: GemeenteBelangen, PvdA, VVD en D66 gaan de Parkstad de komende jaren besturen.

Formateur Henk-Jan Schmaal is tevreden. 'Het is rond', zegt hij. 'De portefeuilles zijn verdeeld, we hebben goed met elkaar gesproken en gaan met vertrouwen aan de slag.'

Zo gaat het gebeuren

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Schmaal zelf krijgt als wethouder namens GemeenteBelangen de onderwerpen ruimtelijke ordening, economische zaken en de woningbouw.

De sociale onderdelen gaan naar de Partij van de Arbeid en D66. De VVD levert werk en inkomen in, maar krijgt de beheerportefeuille en het onderdeel mijnbouw.

'Dat is een lastig onderdeel', vertelt Schmaal. 'Het valt formeel niet onder de gemeente, daar gaan we niet over. Maar er is veel over te doen, en daarom hebben we gemeend dat iemand apart op dit dossier te zetten.'

Wethouders

Naast Schmaal gaan Bert Wierenga (VVD) en Jaap Velema (D66) door als wethouder.

Voor de Partij van de Arbeid wordt oud-fractievoorzitter Ans Grimbergen naar voren geschoven als kandidaat-wethouder.

Akkoord van Westerlee

De Partij van de Arbeid gaf in verkiezingstijd aan dat het graag ziet dat Veendam alsnog aanhaakt bij het Akkoord van Westerlee. In de onderhandelingen kreeg het daar de handen niet op elkaar.

'In het Akkoord van Westerlee zijn nog geen concrete resultaten behaald', zegt Schmaal. 'We blijven als Veendam dezelfde koers varen, al willen we dat dit dossier voor Veendam meer meetbaar wordt gemaakt. Het belangrijkste is dat mensen gewoon aan een baan komen. De PvdA heeft dat geaccepteerd zoals het is.'

Herindeling open kwestie

Net als vier jaar geleden is de herindeling een open kwestie in het coalitieakkoord. GemeenteBelangen en VVD stemden vorig jaar tegen een herindeling met Pekela en Stadskanaal, PvdA en D66 zijn juist voor een herindeling.

De partijen leggen het akkoord nu voor aan hun achterban. Na volgende week is de verwachting dat de nieuwe coalitie het akkoord aan de buitenwacht zal presenteren.

Lees ook:

- Verkiezingen in Veendam: Gemeentebelangen als enige aan de top