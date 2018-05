Lopend Vuur: Ik koop vaak kleren die ik niet nodig heb

De Franse president Emmanuel Macron wil modehuizen verplichten om onverkochte kleding cadeau te doen aan liefdadigheidsorganisaties.

Het idee daarachter is om de vervuiling die ontstaat door vernietiging van kleding, tegen te gaan.

Niet verkochte kleding in de oven

In ons land wordt jaarlijks voor duizenden kilo's aan kleding vernietigd. Nieuwsuur meldt dinsdagavond dat in ons land jaarlijks 51 miljoen stuks kleding niet worden verkocht. Deels verdwijnen die in de verbrandingsoven.

Zelf gooien we nog meer weg

Het aantal kledingstukken dat we zelf weggooien is veel groter: jaarlijks zou dat om zo'n 688 miljoen stuks gaan.

Hoe zit het met jouw kledingkast? Hoeveel kleding hangt daar die je toch nooit draagt?

