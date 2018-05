Het wachten voor open bruggen is begonnen: vaarseizoen is van start

Het vaarseizoen is begonnen en dat betekent voor weggebruikers maar één ding: wachten voor open bruggen.

Kun je als weggebruiker van tevoren al zien waar je mogelijk langer staat te wachten in het vaarseizoen? Wat zijn de regels voor het openen van bruggen en sluizen voor recreatievaarders? Kunnen zij zomaar doorvaren als hen dat uitkomt? Hoe werkt het eigenlijk?

Weetje 1: Recreatievaarders wachten soms wel drie uur

In de stad Groningen worden binnenkomende recreatievaarders opgevangen en begeleid naar de Zuiderhaven. Onder begeleiding worden de recreanten door de stad geholpen. De bruggen die zij tegenkomen, worden om en om bediend door een brugwachter. Die houden de drukte op de weg in de gaten. Voor de recreatievaarders kan het daardoor wel drie uur duren voordat zij de stad achter zich kunnen laten.

Weetje 2: Er zijn vaste tijden en pauzes

De meeste bruggen in de stad, zoals (hou je vast) de Oosterhavenbrug, de Oosterbrug, de Herebrug, de Werkmanbrug, de Museumbrug, de A-brug, de Visserbrug, de Plantsoenbrug, de Herman Colleniusbrug, de Spoorbrug, de Pleiadenbrug, de Plataanbrug en de Zernikebrug, worden voor 09:00 uur en na 19:00 uur niet bediend. Ook zijn er pauzes tussen 12:00 en 13:00 uur en tussen 16:00 en 17:00 uur. Op die momenten hoef je dus niet te wachten op een passerend plezierjachtje.

Weetje 3: Grote bruggen zijn lastig voor recreatievaart

Bruggen in grote vaarwegen, zoals bijvoorbeeld de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal, worden doorgaans 24 uur per dag en zeven dagen per week bediend. Daar gelden echter wel beperkingen voor recreanten. Voor hen wordt de brug bijvoorbeeld één keer per uur bediend. Als ze vijf minuten te laat zijn, moeten ze dus 55 minuten wachten.

Weetje 4: Spoorbruggen hebben amper last

En hoe komt het dat je met de trein nooit hoeft te wachten voor een open brug? Spoorbruggen worden bediend door ProRail om te zorgen dat de treinen volgens de dienstregeling kunnen rijden.

Weetje 5: Buiten de vakantie geldt een spitsregime

Vooral op drukke doorgaande wegen zit een open brug soms goed in de weg. In onze provincie kun je denken aan de Eelwerderbrug in de N33 bij Appingedam, de Rijksbrug in de N33 bij Zuidbroek en de Euvelgunnerbrug en de Driebondsbrug in de stad Groningen.

Bij dit soort bruggen wordt buiten de vakantieperiode soms een spitsregime ingevoerd voor de scheepvaart. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het wegverkeer tijdens de spits zo min mogelijk hinder ondervindt van een open brug. Tijdens de vakantie is dat niet zo'n groot euvel: er is dan minder verkeer in de spits.

Weetje 6: Video moet varen door sluizen verbeteren

Vooral bij sluizen zorgen recreatieschippers nogal eens voor wachttijden. Niet iedereen kent de regels voor het passeren van een sluis. Om het allemaal wat vlotter te laten verlopen, heeft Rijkswaterstaat een video gemaakt met een aantal tips.

Weetje 7: Het vaarseizoen gaat weer voorbij

Een actueel overzicht van alle bruggen en sluizen in onze provincie en hun bedieningstijden vind je hier.

Voor wie het wachten voor een open brug alsnog te lang duurt: op 1 oktober is het vaarseizoen weer voorbij.

Lees ook:

- Oponthoud op de ring door groot schip; 'Dit is zo interessant om te zien'

- Lopend Vuur: Ik vind het belachelijk dat het wegverkeer moet wachten voor één klein plezierjachtje