Midden-Groningen wil onderzoek psychische problemen bij jongeren

De gemeente Midden-Groningen overweegt onderzoek te doen naar het grote aantal jongeren dat kampt met zware psychische problemen.

Door Stefan Keukenkamp

Uit cijfers van het CBS blijkt dat één op de zes jongeren in Midden-Groningen onder behandeling staat van jeugdzorg. In de helft van de gevallen gaat het om langdurige psychische problemen.

'Behoorlijk prijskaartje'

'Wij overwegen om onderzoek te doen naar de oorzaken van die problemen, maar dat kost 50.000 euro', zegt wethouder Peter Verschuren. 'Een behoorlijk prijskaartje dus we moeten nog beslissen of we dat wel moeten doen.'

Onlangs werd bekend dat Midden-Groningen een miljoenentekort verwacht op jeugdzorg. Verschuren stelt dat het onderzoek hard nodig is om de lobby van gemeenten naar het Rijk over extra geld naar jeugdzorg in de provincie succesvol te maken.

Zware, langdurige problematiek bij jongeren

Eerder uitte de wethouder al grote zorgen over de miljoenentekorten voor de jeugdzorg. 'Dit jaar kunnen we het tekort nog opvangen, maar vanaf volgend jaar moet er echt iets veranderen.'

Hoewel het landelijk gezien vaak gaat over kortstondige jeugdhulp, kampt gemeente Midden-Groningen juist met zware, langdurige problematiek bij jongeren. 'Dat heeft ons verbaasd', zegt de wethouder.

Sociale problemen

Volgens Verschuren komt dat vooral voor omdat de gemeente kamp met veel gezinnen in sociale problemen. 'Dat gaat soms van generatie op generatie waarbij leven van een uitkering normaal is geworden. Daaruit kunnen ook problemen bij jongeren ontstaan.'

Ook Inge van Balkom, jeugdpsychiater en directeur van zorggroep Jongx, beaamt dat armoede een belangrijke oorzaak is van de problematiek in Midden-Groningen. 'Kinderen ervaren veel stress van de problemen van hun ouders. Het gaat dan vaak om langdurige schulden waar kinderen erg onzeker van worden.'

'Onderzoek is essentieel'

Onderzoek is volgens Van Balkom essentieel. 'Maar de focus moet liggen op oplossingen. Hoe kunnen we het tij keren? Kijk daarbij naar gemeenten waar kinderen wel zorgeloos opgroeien.'

Sinds overheveling van jeugdzorg naar gemeenten in 2015 kampen de gemeenten in Groningen met een tekort van 23,5 miljoen euro. Al jaren is er grote vraag naar jeugdzorg in Groningen en dat aandeel neemt nauwelijks af, blijkt uit cijfers van het CBS.

Volgende week gaat de wethouder in beraad over het onderzoek naar de jeugdzorg. Mocht worden besloten om het onderzoek uit te voeren, dan worden de eerste resultaten voor de zomer verwacht.

