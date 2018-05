Afzwaaiend voorzitter Arbiters Bodembeweging: 'We werden met veel gastvrijheid ontvangen'

De Arbiters Bodembeweging behandelde de afgelopen twee jaar honderden geschillen over de schadeafwikkeling in het aardbevingsgebied. In verreweg de meeste gevallen trekt de NAM aan het kortste eind.

Voorzitter Jenne van der Vinne was er vanaf het eerste moment bij en nam vorige week afscheid. Hij kijkt met 'heel veel genoegen' terug op de afgelopen twee jaar:

'We zijn begonnen met helemaal niks en hebben een fantastisch team opgebouwd. En we zijn één van de weinige instanties die nog het vertrouwen van de huiseigenaren heeft. We werden met veel gastvrijheid ontvangen.'

Omgekeerde bewijslast

Volgens Van der Vinne is het wettelijk invoeren van de omgekeerde bewijslast één van de belangrijkste momenten van de afgelopen jaren geweest.

De NAM zit nu in een heel moeilijke positie om te bewijzen dat het geen aardbevingsschade is Jenne van der Vinne

'Voor die tijd hadden we al een bewijsvermoeden geconstrueerd, maar na 1 januari 2017 konden we ons beroepen op de wet. Het werk werd er een stuk eenvoudiger door. De NAM zit nu in een heel moeilijke positie om te bewijzen dat het geen aardbevingsschade is.'

'Zonde van de kennis'

Met de invoering van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade komt er ook een einde een de rol van de arbiters in het schadeproces en gaat er ook kennis verloren.

Is dat zonde? 'Ja, dat vind ik persoonlijk wel', reageert Van der Vinne. 'Ik heb er altijd voor gepleit dat ons werk door zou gaan. Maar wij gaan daar ook niet over. Het bestuur beslist en er zijn vele wegen naar Rome.'

Wel vertrouwen

De oude werkwijze was ook niet meer te hanteren zegt Van der Vinne:

'Het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging wilden per se dat de NAM uit de procedure ging. Wij volgen een civielrechtelijke procedure en dus betekent ook dat die voor ons niet meer bruikbaar was.'

Wel heeft hij vertrouwen in de nieuwe werkwijze: 'Zij passen het bewijsvermoeden ook toe. Dit is op zichzelf ook geen verkeerde weg.'

En nu?

De arbiters handelen de zaken die voor 31 maart 2017 ingediend zijn nog af. Dat zijn er nog zo'n 6000. Wel zonder Van der Vinne als kopman dus.

Het huis, de tuin, reizen, lezen, kleinkinderen. Dat is in het verschiet Janne van der Vinne

De inmiddels oud-voorzitter blijft de zaak volgen, maar heeft ook andere prioriteiten: 'De gewone dingen: het huis, de tuin, reizen, lezen, kleinkinderen. Dat is in het verschiet.'

