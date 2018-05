Buurtbewoner vreest overlast festival, organisatie zegt maatregelen toe

Het duurt nog twee en een halve week voordat het MultiCulinair Food Festival aan het Bernoulliplein in de stad Groningen begint, maar buurtbewoner Alex van Schooten zit er nu al mee in zijn maag.

Het festival wordt van 19 tot en met 21 mei gehouden. 'Ik zit dan thuis te werken en moet dat zien te doen met veel kabaal hier op het plein.'

Het festival duurt drie dagen, maar met op- en afbouw is er langer bedrijvigheid op het grasveld bij het Bernoulliplein.

'Het is gewoon veel'

'En dat gebeurt ook 's nachts. Het is gewoon veel', zegt Van Schooten. 'En in de nacht staat er ook nog een generator en de lampen schijnen naar binnen.'

Van Schooten vindt dat het eigenlijk niet hoort, middenin een woonwijk. 'Er zijn hier in de buurt ook mensen die weggaan tijdens het festival, omdat ze niet in het geluid willen zitten. Voor mij is dat geen optie, want ik kan toch het beste thuis werken.'

'Prima dat ze hier dingen organiseren'

'Ik vind het prima als ze hier dingen organiseren. Zo is hier op 5 mei een rommelmarkt. Nou, leuk, gezellig! Dan is er ook muziek, prima. Maar dat duurt maar een dag, dan is het weer voorbij.'

'Eerst zien, dan geloven'

De organisatie trekt zich de kritiek van Van Schooten aan, zegt het in een reactie. Ze beloven de muziek eerder uit te zetten en een zogenaamd 'super silence aggregaat' te plaatsen, om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken.

'Eerst zien, dan geloven', zegt Van Schooten.