Schier hoopt op oplossing voor baggerprobleem

Mag het slib uit de veer- en jachthaven van Schiermonnikoog op het eiland gestort worden? Over die vraag buigt de Raad van State zich momenteel.

De veer- en jachthaven slibben regelmatig dicht. Daarom moet er gebaggerd worden. Het is een probleem waar al dat slib heen moet. Dat moet nu naar het gat van Schiermonnikoog. 'Maar dat is kostbaar', laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Bij de zeedijk

Ze willen liever storten langs de zeedijk, wat goedkoper is. Maar door huidige regelgeving mag dit niet. 'Dit is jammer want het is goedkoper en kan nieuwe natuur opleveren op het eiland'.

In het beheerplan voor de Waddenzee staat dat het slib in stromend water gestort moet worden. Hierdoor kan het over de Waddenzee verspreiden. Maar die plek is in het geval van Schiermonnikoog ver weg en daardoor kostbaar.

Bezwaar

De Kiesvereniging Schiermonnikoogs Belang, watersportvereniging Lytje Pôle en jachthaven de Oude Veerdam hebben daarom bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de nieuwe beheerplannen voor Schiermonnikoog en de Waddenzee.

Vast in het slik

'We willen graag een goede manier van baggeren en dat we ons slib op het wad mogen lozen, net zoals vroeger', zegt Dennis du Saar, bestuurslid van de jachthaven.

'De boten zitten nu met laag tij vast in het slib. Wij hopen dat er in de toekomst weer normaal gebaggerd kan worden. Dan kunnen we zorgen dat de boten van onze gasten en eilanders met laag water ook in het water liggen.'

Tijdelijke goedkope oplossing

De jachthaven wordt nu gebaggerd met behulp van een bootje die over de bodem krabt, waardoor het slib wordt losgewoeld en tijdens afgaand tij met de stroming wordt weggespoeld. 'Dat helpt een beetje, maar niet voldoende om de haven helemaal goed toegankelijk te maken zoals we zouden willen', vertelt Du Saar.

Binnenkort doet de Raad van State uitspraak.

