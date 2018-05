Ongeboren reekalfje overleeft fatale aanrijding: 'Het is een klein wonder'

Een klein drama in Vlagtwedde: een zwangere ree werd dinsdagnacht aangereden door een auto. Wonder boven wonder overleefde één van de twee reekalfjes het.

Het beestje is opgevangen in wildopvang Faunavisie in Westernieland. Eigenaar Pim Lollinga heeft het beestje Lucky gedoopt. Het reekalfje zit in een grote rieten mand en maakt een piepend geluid.

'Hij roept om zijn moeder'

'Hij roept om zijn moeder', vertelt Lollinga. 'Die is aangereden en het beestje is uit de moeder gespat. De baarmoeder met de twee kalfjes erin is over het asfalt gevlogen.'

Lucky is de enige die het heeft overleefd. 'Het is een klein wonder.'

Pim Lollinga met het reekalfje (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

'Het beestje is heel levendig'

Lollinga heeft een dergelijk geval nog nooit meegemaakt. 'Maar ik durf wel te zeggen dat hij 90 tot 95 procent kans heeft op overleven. Het beestje is heel levendig, drinkt en communiceert goed.'

Nog vier maanden verzorging

Lollinga en de vrijwilligers van de dierenopvang blijven nog vier maanden intensief voor het beestje zorgen en daarna mag hij naar de reeënwei, een veldje achter de opvang. Volgend jaar maart verwacht Lollinga dat het dier weer de natuur in kan.

