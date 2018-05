Deze artiesten zie je zaterdag op het gratis Bevrijdingsfestival

Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen (Foto: Martin Drent/ RTV Noord)

De weersverwachting is goed en het Stadspark ligt er groen en mooi bij. Alle ingrediënten voor een fraaie nieuwe editie van het Groningse Bevrijdingsfestival lijken aanwezig, maar... welke artiesten spelen er?

In dit artikel zetten we het programma van het Bevrijdingsfestival Groningen 2018 op zaterdag 5 mei op rij. Per podium zie je hoe laat de verschillende artiesten beginnen. Houd er rekening mee dat er vaak, behalve op het dj-podium, tijd zit tussen de optredens. Zo spelen lang niet alle artiesten bijvoorbeeld een uur. Wil je een artiest zien, dan loont het om er vroeg heen te gaan.

Dit zijn de optredens op Bevrijdingsfestival in het Stadspark dit jaar:

HOOFDPODIUM (Pop en dansbaar)

12.00 uur: Ten Years Today

Drie Groningers trappen het festival af met een combinatie van punk, rock en funk.

13.00 uur: Bevrijdingsvuur en Jungle by Night

Deze negenkoppige band, die allerlei genres met elkaar combineert en met veel trompetten werkt, gaat de wereld over.

14.30 uur: Scott Bradlee's Postmodern Jukebox

'Één groot muzikaal feest in een retro-jasje', schrijft de organisatie van het festival. Maakt 'vintage' nummers van werk van bijvoorbeeld Bon Jovi, Britney Spears, Lady gaga en Justin Bieber.

16.00 uur: Triggerfinger

De band die wereldberoemd werd met zijn cover van Lykke Li's I Follow Rivers, speelt zijn rock nu over de hele wereld. En hier op Bevrijdingsfestival.

17.30 uur: Ronnie Flex & Deuxperience

Misschien wel de klapper van het festival: Ronnie Flex. Bekend van grote hits als Blijf Bij Mij met Maan, Drank en Drugs met Lil Kleine en Fan met Famke Louise (die zelf op dit tijdstip op het hiphop-podium staat). Snel zijn: na een half uur is ie weg.

18.30 uur: Durand Jones & The Indications

Deze R&B en soulband zorgt voor (de swingende) muzikale omlijsting tijdens het avondeten.

19.45 uur: De Likt

Een bijzondere Rotterdamse act die hiphop met een flinke schep zout serveert. Werkte eerder met artiesten als De Staat en Jack Parrow en moet de energie er in krijgen op het podium.

21.00 uur: Aurora

Misschien wel de grootste internationale act op het festival. De Noorse zangeres Aurora, met opvallend wit kapsel en kenmerkende stem, heeft het podium een uur voor haarzelf en formatie. Haar bekendste hit? Runaway:

22.15 uur: 2ManyDJ's

De afsluiter van het festival lijkt er een waarbij je moeilijk kan stilstaan. Ze spelen ook als de band Soulwax, maar hier draaien ze dance. Verwacht remixes van MGMT, Tame Impala, Daft Punk en meer.

PODIUM NOORD (Gronings en regionaal)

12.30 uur: Mark Brinkhuizen (singer-songwriter)

13.30 uur: Ronald Klungel (bekend van The Voice of Holland)

14.30 uur: Gert Sennema & Westkantstad (poprock in het Grunnegs)

15.30 uur: Nulviefteg (poprock met een rauwe rand)

16.30 uur: Marlene Bakker (bekend van o.a. Waarkhanden, video)

17.30 uur: Wia Buze (Groningstaligse volkszangeres)

18.30 uur: Rene Karst (Te Dik in de Kist, wie kent hem niet?)

19.30 uur: Hot Me! (60's, 70's en 80's coverband)

20.30 uur: Small Town Bandits (video)

21.30 uur: Wat Aans! (Sjomp! Trilploat! Batterij!)

LOCAL HEROES (Artiesten van eigen bodem)

13.00 uur: Abel de Kam (singer-songwriter)

14.00 uur: Shabby Cabs (pop)

15.00 uur: OES (The Voice-deelnemer, video)

16.00 uur: The Desmonds (Britpop-achtige rock)

17.00 uur: Inge van Calkar (electropop)

18.00 uur: Cirrus Minor (rock met een retro-sausje)

19.00 uur: The Heck (rock)

20.00 uur: Uhgah Wugah (rock met prominente elektrische gitaar)

21.00 uur: Maaris (rock met een orgeltje)

22.00 uur: Fenn (elektronische R&B)

SENA PERFORMERS STAGE (Hiphop)

14.00 uur: DJ Melo

14.30 uur: Beats by Esko

15.10 uur: Jacin Trill

15.45 uur: Josylvio (video)

16.25 uur: Mulu (opgegroeid in Uithuizen, uit Groningen)

17.00 uur: Poke

17.30 uur: Famke Louise (de Hoogezandse bekende vlogger treedt een kwartier op - video)

18.00 uur: Idaly

18.45 uur: Joost

19.30 uur: Yung Hendrixxx

21.00 uur: Frenna

21.45 uur: Stuk (bracht Opgeturnt samen met Kraantje Pappie)

DANSEN BIJ DE BUS (DJ's)

13.00 uur: Ongehoord (experimenteel)

14.00 uur: Tunnelvisions (dance)

15.00 uur: Hubert Kirchner (dance)

16.30 uur: Nicon (drum & bass)

17.30 uur: Calyx & Teebee (drum & bass, video)

19.00 uur: Limewax vs Lucy Furr (snoeiharde drum & bass)

20.00 uur: Juno Reactor (psytrance)

21.30 uur: Ulst (techno)

WEIDE WERELD (Wereldmuziek)

12.00 uur: Pushin Wood Soundsystem

13.00 uur: Amartey & The Band Recraft

14.00 uur: Pushin Wood Soundsystem

15.00 uur: Diron Animal (video)

16.00 uur: Pushin Wood Soundsystem

17.00 uur: Femi Kuti & Positive Force

18.00 uur: Pushin Wood Soundsystem

19.00 uur: Too Many Zooz

20.00 uur: Pushin Wood Soundsystem

