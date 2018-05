Dominee Pieterman kruipt in de huid van een kraai

Klaas Pieterman schreef mee aan de Groninger Bijbel, publiceerde Groningstalige Sinterklaasverhalen en ook preken schreef hij in het Gronings. Een verhaal door de ogen van een vrouwtjeskraai was nieuw voor hem. Dat is er nu ook: 'Dagbouk van Kraai; n joarcyclus aantaikens'.

'Dat is een zwartkop'

Eigenlijk had hij een dagboek van een ekster willen schrijven, maar die begon geen nest in een van de bomen rond zijn huis in Niekerk.

'Hoor je dat?', vraagt Pieterman, lopend door zijn tuin in Niekerk. 'Dat is een zwartkop.' De vogels kwinkeleren er lustig op los op deze mooie dag maar de reden van het bezoek is de kraai. 'De kraaien zaten daar in een van die wilgen daar', wijst de gepensioneerde dominee.

'Roeken komen vaak terug'

'Het bijzondere aan een kraai is dat die ieder jaar op een andere plek nestelt. Roeken komen vaak terug naar dezelfde plek. Mijn vrouw en ik wonen hier nu dik twintig jaar en hebben nooit een kraaiennest gehad. Tot vorig jaar, toen was er opeens eentje.'

Aantekeningen bijgehouden

'Ik zag ze vliegen met takken', vervolgt Pieterman. 'Ik dacht toen direct: laat ik van dag tot dag bijhouden wat ze doen. Waar ze heen vliegen, wanneer ze zitten te broeden. Ik heb vanaf het begin aantekeningen bijgehouden.'

Kraaienschietdag

Dagbouk van Kraai is volgens Pieterman een boekje met een boodschap. De meeste mensen hebben liever geen kraai om het huis, voor Pieterman geldt dat niet.

'Ik hoop met het boek meer goodwill voor kraaien te kweken. Ik ben in de huid van een vrouwtjeskraai gekropen en laat haar vertellen over jagers die een kraaienschietdag organiseren, om te voorkomen dat ze pas ingezaaid land leegvreten.'

Als de kraai uit het boek getuige is van een begrafenis in Niekerk begrijpt ze niet dat er verdriet is voor de overledene, terwijl niemand zich druk maakt over de kraaienschietdag.

Het is nog geen avond

Pieterman besteedt in de schrijfwijze van zijn boek veel aandacht aan oude Groninger gezegden en spreekwoorden rond de kraai. 'Het is nog geen avond, zei de kraaienvanger en ving een kraai', bijvoorbeeld.

Dagbouk van Kraai is uitgegeven door Uitgeverij Vliedorp in Houwerzijl.



