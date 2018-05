Deel dit artikel:











Hoe groeit Schiermonnikoog? Een archieffoto van de Waddenzee (Foto: Matthijs Hoogendoorn)

De stranden groeien. Dat stellen onderzoekers vast van de TU Delft en onderzoeksinstituut Deltares. Er is in beeld gebracht hoe kustgebieden zich wereldwijd in de loop der jaren ontwikkeld hebben.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

De onderzoekers hebben 50.000 stranden over een periode van 35 jaar geanalyseerd. Eén van de conclusies is dat er meer stranden zijn die groeien dan krimpen. Ook die van Schiermonnikoog. Die behoort zelfs bij de koplopers. 7 meter per jaar De afgelopen 33 jaar dijde deze het eiland uit met gemiddeld 7 meter per jaar aldus de onderzoekers. Dit gebeurt onder invloed van wind en water en aanvoer van zand uit zee. Daardoor verandert de grootte van het Waddeneiland. Kaart Het onderzoek is gedaan door het bestuderen van 1,9 miljoen satellietbeelden. De onderzoekers hebben alle data verwerkt en beschikbaar gesteld in een kaart. Daarop is te zien hoe de stranden groeien. Nederland staat in de top tien van plekken waar stranden sinds 1984 het hardst zijn gegroeid. Dat komt met name door het kustonderhoud en beheer. Het wetenschappelijk onderzoek is gepubliceerd in Nature Scientific Reports. Lees ook: - 'Over grenscorrectie Schiermonnikoog valt te praten'

- Lopend Vuur: Schiermonnikoog hoort bij Groningen