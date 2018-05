Paddepoel Fietsen krijgt nieuwe aanmaning: 'Dit is ondernemertje pesten' (update)

Paddepoel Fietsen heeft maandag opnieuw een aanmaning ontvangen van de Vereniging van Eigenaren. De VvE verzoekt de fietsenwinkel om zich aan de openingstijden te houden die de vereniging voorschrijft.

Zolang Paddepoel Fietsen dat niet doet, eist de VvE een boete van 453,78 euro per dag, met ingang van 1 januari 2018. Volgens de VvE wil Paddepoel Fietsen 'wel de lusten, maar niet de lasten' van het winkelcentrum.

Ondernemertje pesten

Eerder dit jaar bepaalde de rechter nog dat Paddepoel Fietsen per 1 januari geen lid meer hoeft te zijn van de VvE. Ook hoefde de winkel zich niet te houden aan de voorgeschreven openingstijden.

Eigenaar Peter Oest van de fietsenzaak zegt 'ongelooflijk pissig' te zijn na ontvangst van de aanmaning. 'Wanneer houdt dit op? Dit is ondernemertje pesten. Paul Beeres gaat zomaar aan de uitspraak van de rechter voorbij.'

Een spelletje

Oest denkt dat er een spelletje wordt gespeeld. 'We worden gewoon niet meer getolereerd. Gevolg is dat we een dure advocaat in moeten schakelen. We hebben wel rechtsbijstand, maar dat is natuurlijk ook een keer op.'

Hij hoopt dat er op korte termijn een goed gesprek kan worden gevoerd met de VvE. Niet door Paddepoel Fietsen, maar een andere partij. 'Een partij die zegt dat dit nou een keer moet ophouden.'

'Wel de lusten, niet de lasten'

In een reactie schrijft de VvE dat Paddepoel Fietsen 'nog steeds profiteert van de eigendommen en voordelen van de VvE en het winkelcentrum, zonder daarvoor te betalen. Zij nemen wel de lusten, maar niet de lasten en laten andere winkeliers en eigenaren daarvoor opdraaien.'

'Zo had Paddepoel Fietsen op 1 mei de bijdrage voor het derde en vierde kwartaal van 2017 nog niet betaald, ondanks dat de rechter oordeelde dat hun lidmaatschap per 1 januari 2018 is geëindigd.'

Geen ontheffing

Volgens de VvE komt Paddepoel Fietsen de plicht niet na om de winkel geopend te houden, op tijden dat dit dient te gebeuren. Dit stond volgens de VvE wel in de akte die Paddepoel Fietsen tekende bij aankoop van het pand. Volgens de VvE is hier geen ontheffing voor aangevraagd.

'De VvE heeft zich altijd bereid verklaard tot een gesprek met Paddepoel Fietsen, dan wel haar adviseurs. De VvE blijft daartoe altijd bereid', besluit de VvE.

Lees ook:

- Paddepoel Fietsen alsnog overstag: 'Maar wij leggen ons hier niet bij neer'

- VvE Paddepoel over beslaglegging: 'Ze nemen wél de lusten, niet de lasten'

- Koopzondagenruzie leidt tot beslaglegging op pand fietsenzaak