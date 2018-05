Deel dit artikel:











Overlast door aanpak ring zuid neemt toe; hoe houd je draagvlak? (Foto: RTV Noord)

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg raken in een stroomversnelling. Dertigduizend omwonenden zijn per brief geïnformeerd over geluidsoverlast. Want er wordt niet meer alleen overdag, maar ook 's nachts gewerkt. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Nachtwerk Bert Kramer van Bouwcombinatie Herepoort vertelt welke maatregelen zijn getroffen om draagvlak te houden onder de omwonenden. Maar ook anderen gaan de gevolgen ondervinden van de aanpak van de zuidelijke ringweg. Kramer laat zien wat we de komende weken allemaal kunnen verwachten. 2) Weer brand in Muntendam De angst neemt toe in Muntendam. Brandstichters hebben het voorzien op een familie in het dorp. Dinsdagnacht vloog voor de derde keer in vier maanden een auto van het gezin in brand. 3) Beschermd dorpsgezicht met zonnepanelen Zonnepanelen in het beschermd dorpsgezicht van Warffum. Dit levert nogal wat discussie op. Warffumer Ruud van Dregt weegt de voor- en nadelen tegen elkaar af, maar hij komt er niet helemaal uit. 4) Niet meer van deze tijd? Twintigers en dertigers stappen steeds minder vaak in het huwelijksbootje. Eén van de redenen zijn de kosten van een bruiloft. Maar volgens weddingplanner Bo Wils hoeft een bruiloft niet altijd duur te zijn. En ondertussen komen wij toch een jongedame tegen die op zoek is naar de perfecte jurk. 5) Bambi Het lijkt wel het verhaal van Bambi, maar dan echt. Moederree is overleden na een aanrijding. In haar buik zaten twee kalfjes. Eentje heeft het overleefd en die lijkt heel blij met zijn nieuwe 'moeder'. Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.