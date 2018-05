'Burgemeester had Veendammers moeten informeren over lek bij Nedmag'

Burgemeester Sipke Swierstra had de omwonenden en betrokkenen direct moeten informeren over het lek op 1,8 kilometer diepte bij de zoutwinningslocatie in Tripcompagnie.

Dat stellen de SP en VUK. Volgens beide partijen is het vertrouwen van inwoners in Borgercompagnie, Buitenwoel en de Langeleegte als het om de zoutwinning gaat broos en zou het gemeentebestuur een pro-actieve houding moeten aannemen.

'Gebrek aan communicatie'

Het incident vond plaats op 20 april en volgens de SP en VUK is Swierstra op 24 april ingelicht over de situatie. 'Tot op heden is er geen inhoudelijke reactie van de burgemeester geweest richting inwoners of raad', stelt VUK-raadslid Lies Zondag. 'In dit geval ervaren inwoners en onze fractie het gebrek aan communicatie over de oorzaak als onbehoorlijk.'

Ze krijgt bijval van SP-voorman Harrie Schoonewille, die aangeeft dat beide partijen schriftelijke vragen hebben gesteld over de situatie.

Burgemeester heeft andere lezing

Burgemeester Sipke Swierstra van de gemeente Veendam heeft een andere lezing over de situatie. Volgens hem was het gemeentebestuur niet aan zet, omdat zowel Nedmag als het Staatstoezicht op de Mijnen concludeerden dat er geen acuut gevaar door de lek is ontstaan.

'Keurig door Nedmag geïnformeerd'

'Wij zijn keurig door Nedmag geïnformeerd en hebben ook overlegd met het Staatstoezicht als toezichthouder', zegt Swierstra. 'Hoe de zaak is aangepakt is allemaal met het Staatstoezicht afgestemd.'

'Beide verhalen sloten op elkaar en omdat er geen acuut gevaar was, was het ook niet aan ons om te communiceren. Was dat wel het geval geweest, dan was het anders geweest.'

'Uitvoerig gecommuniceerd'

Swierstra kijkt op van de vragen van de SP en VUK, omdat volgens hem op dinsdagavond 24 april de raad is bijgepraat. 'We hebben 's avonds in een andere hoedanigheid alle fractievoorzitters gesproken. Daar is het verhaal toegelicht en uitvoerig gecommuniceerd. Er is geen enkele reactie van de partijen gekomen.'

