Kerk Woldendorp gaat plat: 'Zonde, maar het wordt mooier'

Over twee weken begint de sloop van de voormalige gereformeerde kerk in Woldendorp. Het gebouw staat al vijf jaar leeg en is de afgelopen jaren hard achteruit gegaan. De kerk kampt met scheuren en achterstallig onderhoud.

De kerkgemeenschap stootte het pand ruim acht jaar geleden af, omdat er nog maar weinig mensen kwamen. Ook heeft het gebouw weinig historische waarde, omdat het pas na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd.

Breekt doormidden

Het pand is begin vorig jaar opgekocht door de NAM, op aandringen van de Commissie Bijzondere Situaties. Volgens de NAM is er geen sprake van aardbevingsschade, hoewel er wel scheuren in het gebouw zitten. 'Hij breekt eigenlijk doormidden', zegt Albertina Jager van de klankbordgroep in Woldendorp.

Gevaarlijk

Op de plek van de kerk komt een dorpsplein. Daar is straks plaats voor markten, een speelplek voor kinderen en wat bankjes en bomen. 'Het is de bedoeling dat kinderen hier straks zonder gevaar rond kunnen huppelen. Nu liggen er nog allerlei losse stenen en rommel in het gras. Dat is hartstikke gevaarlijk', zegt Jager.

Ontmoetingsplein

Ze maakt samen met inwoners en omwonenden plannen voor het dorpsplein, die na de sloop van de kerk wordt ontwikkeld. 'We willen leuke bankjes, zodat het een ontmoetingsplek wordt voor het dorp. Ook komt er een mooi infobord voor het nageslacht waarop staat wat hier heeft gestaan.'

Braderie en kerstmarkt

Uit een enquête onder inwoners is gebleken dat tachtig procent graag een dorpsplein wil. 'Je kunt er van alles organiseren: een braderie, kerstmarkt of de wekelijkse markt laten terugkomen. Er is straks van alles mogelijk'

Volgende week wordt alvast begonnen met het verwijderen van asbest uit de kerk. De week erop gaat het kerkje tegen de vlakte.