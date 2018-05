SP wil sancties tegen Vindicat: 'Incident is tekenend voor ernstig verziekte cultuur'

De SP in Stad wil maatregelen tegen Vindicat. Volgens de partij heeft de studentenvereniging de gedragscode overtreden en horen daar 'strengere regels en sancties bij dan slechts het intrekken van de financiële steun door de RUG en de Hanzehogeschool.'

Dinsdag werd bekend dat er opnieuw een lid van Vindicat mishandeld is door twee andere leden. Naar aanleiding van dat incident stelt de SP vragen aan het college.

'Tekenend voor verziekte cultuur'

De SP zegt zich te storen aan de reactie van Vindicat-rector Marc Mohr. Die trok het boetekleed aan omdat de mishandeling niet gemeld was bij de RUG en de Adviescommissie Introductietijden. Volgens Mohr wilde Vindicat het incident niet onder de pet houden.

'Wat de SP betreft is de uitspraak van de rector en het feit dat Vindicat niet zelf aangifte van mishandeling heeft gedaan, tekenend voor de ernstig verziekte cultuur bij de studentenvereniging. Want van slechts enkele incidenten is wat ons betreft allang geen sprake meer.'

Intern rechtssysteem

De SP wil onder meer van het college weten of er iets gedaan moet worden aan het interne rechtssysteem bij Vindicat. Dat zou het doen van aangifte ontmoedigen. Verder is de partij bang dat de berichtgeving rond de vereniging het 'positieve imago van de stad schaadt'.

Vragen aan de minister

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul stelt de commotie rond Vindicat aan de kaak bij Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook Van den Hul trekt de reactie van rector Mohr in twijfel.

'Wat zegt het excuus van de rector dat de meldplicht hem onbekend was (...) over de mate waarin Vindicat serieus de ontgroeningsmisstanden wil tegengaan?'

Verder wil Van den Hul weten of dit nieuwe incident ertoe moet leiden dat de RUG definitief de banden met Vindicat verbreekt.

