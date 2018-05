Joodse huizen gaan open om joodse leven rond de Tweede Wereldoorlog te herdenken

Een archieffoto van de synagoge in Groningen (Foto: Groningen in Beeld/Carla Eggens-Voort)

Aankomende vrijdag gaat het programma 'Huizen van verzet' van organisatie Open Joodse Huizen van start in Winsum Winschoten, Appingedam en Groningen. Het joodse leven van voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog staat hierbij centraal.

'Niet zelden is een verzetsverhaal óók een joods verhaal en andersom', schrijft de organisatie. In de open huizen vertellen onder andere getuigen, nazaten, buurtgenoten en belangstellenden persoonlijke verhalen over vervolging, verzet en bevrijding. De bijeenkomsten duren maximaal een uur en zijn gratis toegankelijk.

Nieuwstad 30G - Groningen

Schrijfster Clara Asscher-Pinkhof verhuisde na haar huwelijk in 1919 met opperrabbijn

Abraham Asscher (1884-1926) naar Groningen. Het echtpaar kreeg zes kinderen. Eind 1941

keerde ze terug naar Amsterdam en wist de oorlog te overleven. Marlies van Berchum vertelt tussen 14.00 en 15.00 uur over Clara's tijd in Groningen.

Oude kijk in 't Jatstraat 36 - Groningen

Hier vertelt Anna van der Molen, coördinator van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, over Anne van der Woude. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevond zich op dit adres 'De Vulpenwereld', waar Anne officiële stempels namaakte voor het verzet. Tijdstip: tussen 14.00 en 15.00 uur.

Nieuwstraat 19 - Appingedam

In de voormalige slagerij van haar grootouders vertelt Sara Kirby-Nieweg tussen 11.30 en 15.00 uur over een aantal familieleden die samen op nummer 13 woonden en in de periode 1942 en 1943 zijn vermoord.

Kloosterstraat 4 - Winsum

Huidige bewoner Egbert Kruidhof vertelt over vader van twee zonen, boekhouder en verzetsstrijder Jan van der Laan. Vanwege zijn illegale activiteiten op 16 februari 1945 gearresteerd. Hij overleed op 18 april in Sandbostel, een dependance van concentratiekamp Neuengamme. Tijdstip: tussen 14.15 en 15.15 uur.

Langestraat 11 - Winschoten

In 1919 kwamen voor het eerst in de geschiedenis twee vrouwen in de gemeenteraad van

Winschoten. Eén van hen was de Joodse Ro de Beer-Meibergen. Marianne Kruijswijk, directeur van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, vertelt tussen 13.00 en 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis over haar rol in de Winschoter politiek.

Open Joodse Huizen wordt onder andere mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en gemeente Appingedam. Het volledige programma is te vinden op deze website.

