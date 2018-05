Vrouw Holland neemt afscheid: mannenhumor in een vrouwenlichaam

In een uitverkochte Stadsschouwburg in Groningen stonden ze woensdagavond voor de allerlaatste keer samen op het podium: Vrouw Holland.

Met het programma '20 jaar mannenhumor in een vrouwenlichaam' namen Karin Noeken, Marieke Klooster, Gabriëlle Glasbeek en pianist Reinout Douma afscheid van het publiek.

'Heel tegenstrijdig'

'Het is vreselijk, verschrikkelijk en fantastisch tegelijk', zegt Klooster nadat de laatste voorstelling erop zit. 'Het is heel tegenstrijdig. Ik had het een beetje zwaar vanavond. Het was mooi, maar ook moeilijk.'



'We gaan goed de geschiedenisboeken in', denkt Noeken. 'Ik ken niemand die dit genre doet', vertelt pianist Douma. 'Aan de ene kant gevoelige liedjes en aan de andere kant de meest wilde, fysieke humor.'

Op de zolderkamer

In het afscheidprogramma vertellen de dames hoe het dik twintig jaar geleden begon op de zolderkamer van Klooster. De eerste helft van die twintig jaar was ook José Zwerink lid van het gezelschap. Ruim tweehonderd liedjes maakte Vrouw Holland in die twee decennia, alleen hun optredens in Groningen trokken al ruim 21000 bezoekers.

'Verwarrend'

'Het is heel verwarrend', zegt Glasbeek. 'Het is mega indrukwekkend om zo'n avond mee te maken, maar ook verdrietig. En een gevoel van 'jemig, wat hebben we dit goed samen gedaan'. Dus heel blij en dankbaar vooral.'

Verslaggever René Walhout was bij het allerlaatste optreden van Vrouw Holland: