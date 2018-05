Kerkje wordt gesloopt na bevingen: 'Het was mijn levenswerk'

De voormalige gereformeerde kerk van Woldendorp wordt over twee weken gesloopt, om plaats te maken voor een dorpsplein. Pieter Stapel, de oud-eigenaar van het gebouw, ziet er niks in. 'Nee, totaal niet.'

'Een van de dorpsbewoners had geopperd er een dierenweide van te maken, dat is voor de jeugd in elk geval nog leuk. Maar goed, 'men' heeft besloten om er een dorpsplein van te maken.'

'Toen kwam Huizinge...'

Stapel kocht het kerkje in 2006, met het idee er een muziektheater van te maken. 'Eerst voor mijn hobby, maar toen ik later mijn baan verloor, wilde ik het commercieel proberen op te zetten. Maar toen kwam Huizinge...'

Toen hij na die aardbeving in 2012 een keer met zijn bridgeclubje in de kerk zat, zag Stapel ineens vleermuizen in de kerk. 'Toen vond ik de enorme kieren tussen het dak en de gevels.'

Uiteindelijk werd het beschadigde gebouw na vijf jaar opgekocht door de NAM. En nu wacht de sloophamer.

'Het was mijn levenswerk'

Stapel heeft flink verlies geleden bij de verkoop van het kerkje aan de NAM. 'Maar ik moest kiezen voor mijn gezondheid.' Hij schat dat het hem in totaal zo'n 50.000 euro heeft gekost. 'Het was mijn levenswerk.'

'Enerzijds sta ik hier met een triest gevoel, maar het is ook al anderhalf jaar geleden dat ik afscheid heb genomen. Inmiddels heb ik er wel vrede mee. Zo'n bijzonder ding is het nou ook weer niet', zegt hij over het kerkgebouw.

