Podium Noord: 'We gaan eem' dik doun in Stad'

Groninger artiesten bereiden zich voor op een mooie dag op het Bevrijdingsfestival. 'Dit wordt echt super. Het weer is prachtig dus het zal wel druk worden.', zegt rapper Teun Heuvel van de Groninger rapgroep Wat Aans!

'Dit is een feest voor Groningers door Groningers', zegt Heuvel.

Wat Aans! is één van totaal tien acts op Podium Noord, een podium dat de organisatie van het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen programmeert in samenwerking met RTV Noord.

Mooie plek in het park

'Artiesten vinden het een eer om hier op te treden', zegt programmeur Rolf Schreuder tijdens het opbouwen vrijdag. 'Het is een serieus podium. Podium Noord is het tweede podium van het festival en staat op een hele mooie plek in het park.'

Dat beaamt zangeres Wia Buze, die er zaterdag ook bij is: 'Jaren geleden heb ik er ook een keer opgetreden op het Bevrijdingsfestival. Het blijft speciaal.'

Waar Buze meestal optreedt met een orkestband, speelt ze zaterdag met een combo. 'Met deze muzikanten tour ik momenteel langs de theaters. Mooi om dit nu ook te doen op het Bevrijdingsfestival.'

Van The Voice tot Waarkhanden

Programmeur Rolf Schreuder is trots op de line-up. 'Dit is een goed jaar. Naast nieuw talent als Ronald Klungel (The Voice of Holland) hebben we ook Marlene Bakker. Die zong vorige week nog haar Waarkhanden voor de koning en krijgt veel landelijke aandacht.'

'Wia vind ik ook mooi. Al 34 jaar aan de top. En Wat Aans! als slotact. Daar verwacht ik veel van. Die jongens zijn enorm populair en bereiken hun vooral publiek via sociale media en Spotify.'

Pé en Rinus opvolgen

Teun Heuvel maakt zich vooralsnog niet zenuwachtig, maar voelt wel enige druk. 'Vorig jaar waren Pé en Rinus de slotact, op die plek staan wij nu. Dat vind ik een mooie waardering voor wat we doen. Eem' dik doun in stad. Mooi man!'

RTV Noord besteedt zaterdag ruim aandacht aan het Bevrijdingsfestival. Tussen 11.00 en 18.00 komen de radioprogramma's Noord en Ommeland en Café Martini rechtstreeks vanaf het festivalterrein. Podium Noord zal ook te volgen zijn in onze livestream online en in de app.

Het programma op Podium Noord:

12.30 uur: Mark Brinkhuizen (singer-songwriter)

13.30 uur: Ronald Klungel (bekend van The Voice of Holland)

14.30 uur: Gert Sennema & Westkantstad (poprock in het Grunnegs)

15.30 uur: Nulviefteg (poprock met een rauwe rand)

16.30 uur: Marlene Bakker (bekend van o.a. Waarkhanden)

17.30 uur: Wia Buze (Groningstaligse volkszangeres)

18.30 uur: Rene Karst (Te Dik in de Kist, wie kent hem niet?)

19.30 uur: Hot Me! (60's, 70's en 80's coverband)

20.30 uur: Small Town Bandits (Engelstalige pop)

21.30 uur: Wat Aans! (Sjomp! Trilploat! Batterij!)

Het volledige programma op alle podia op Bevrijdingsfestival 2018 lees je hier.