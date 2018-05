FC Groningen met Antuna aan de aftrap voor laatste competitiewedstrijd

FC Groningen sluit het seizoen zondagmiddag af met een uitwedstrijd tegen PSV. Voor beide ploegen staat niets meer op het spel. PSV is al landskampioen, de Groningers zijn al veilig.

De FC verschijnt zondagmiddag om 14:30 uur met de Mexicaan Uriel Antuna aan de aftrap. Hij is de vervanger van Jesper Drost, die op de bank plaatsneemt. Django Warmerdam trainde apart van de selectie. Dat hij zondag niet kan spelen, was al bekend. Dat geldt ook voor aanvaller Mimoun Mahi, wiens seizoen ook al voorbij was.

Laatste competieduel onder Faber

Groningen staat zondag voor het laatst officieel onder leiding van Ernest Faber, die jarenlang speelde voor de Eindhovenaren en er ook assistent-trainer was. Vorige week in het met 4-0 gewonnen duel tegen Excelsior werd al afscheid genomen van het thuispubliek.

PSV speelde vorig weekend op bezoek bij ADO Den Haag met 3-3 gelijk.

Groningen won één keer bij PSV

Het wordt de 39ste keer dat de wedstrijd PSV-FC Groningen in de Eredivisie op het programma staat. Groningen won slechts één keer: op 29 maart 2014 werd het 2-3. Richairo Zivkovic, Filip Kostic en Tjaronn Chery maakten de doelpunten namens de FC.

FC Groningen Live

Zondagmiddag begint FC Groningen Live op Radio Noord om 14:00 uur. Presentator Niiwino Geertsema en analist Jan Veenhof verzorgen de voorbeschouwing op de wedstrijd. Vanuit het stadion in Eindhoven doet Elwin Baas verslag.

De wedstrijd PSV - FC Groningen begint om 14:30 uur en is ook live te volgen op onze website en app.

De opstelling

De vermoedelijke opstelling: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Absalem; Van de Looi, Hrustic; Doan, Bacuna, Antuna en Van Weert

