Lopend Vuur: Lawaai maken tijdens Dodenherdenking is belachelijk

De dodenherdenking op de Dam in Amsterdam (Foto: ANP / Koen van Weel)

De actiegroep Geen 4 Mei Voor Mij roept mensen op om tijdens de Nationale Dodenherdenking op De Dam zoveel mogelijk lawaai te komen maken.

De groep vindt de huidige herdenking racistisch omdat er in hun ogen alleen stilgestaan wordt bij 'de witte slachtoffers' tijdens de oorlog en niet bij de doden in Nederlands-Indië.

Sociale media ontplofte en wij willen ook graag jouw mening weten.

Ons Lopend Vuur van vandaag:



Praat mee!

Waar eindigt het recht op demonstratie wat jou betreft? En wat zou de oplossing in dit conflict moeten zijn? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

