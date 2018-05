'Startkapitaal' van 65 miljoen euro voor Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft in het eerste jaar 65 miljoen euro te besteden. Dat geld is bedoeld voor het opzetten van de nieuwe organisatie en staat los van de schade-uitkeringen.

Dat wordt desgevraagd bevestigd door een woordvoerder van de commissie.

Het bedrag wordt op tafel gelegd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het is nog onduidelijk of en welk deel van deze kosten bij de NAM in rekening wordt gebracht.

Het geld gaat op aan personeel, huisvesting, ict en kantoorkosten. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de inhuur van 'volledig onafhankelijke specialisten'. De nieuwe organisatie is inmiddels goed voor 140 banen.

'Heeft zijn prijs'

De woordvoerder van de commissie wijst er op dat de kosten dit jaar extra hoog zijn, omdat er een nieuwe organisatie wordt opgezet. Ook speelt een rol dat de commissie wordt geacht volstrekt onafhankelijk te opereren. 'En dat heeft zijn prijs', licht de woordvoeder toe.

Verder wordt benadrukt dat het allemaal heel snel moet. 'Ook dat brengt extra kosten met zich mee.'



Schadeprotocol

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade heeft in maart de schade-afwikkeling overgenomen van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Dat is het gevolg van het nieuwe schadeprotocol. De NAM is nu uit het systeem, maar handelt nog wel samen met het CVW zesduizend oude schades af.

Nieuwe schades worden in een sterk verkorte procedure beoordeeld door de commissie. Inmiddels zijn de eerste inspecties daarvoor uitgevoerd.

Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen worden de commissieleden die de organisatie aansturen niet betaald uit het jaarbudget van 65 miljoen euro, zo laat de woordvoerder weten.

De TCMG wordt aangestuurd door de deelcommissies mijnbouwschade en één voor bezwaar. Daarin zitten acht leden.

Gedetacheerd

Voorzitter Bruno van Ravels van de TCMG is als staatsraad in dienst bij de Raad van State. Dat hoogste orgaan voor bestuursrecht blijft zijn huidige salaris betalen, meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken in een recente publicatie in de Staatscourant. Om eraan toe te voegen dat Van Ravels gedetacheerd wordt bij de commissie.

De Raad van State heeft zich regelmatig uitgesproken over de gaswinning in Groningen. Van Ravels heeft daar geen rol bij gespeeld.

Inschaling

Andere leden van de twee commissies zijn ingeschaald in de op één na hoogste schaal voor rijksambtenaren. Daarbij gaat het om salarissen tot maximaal ruim negenduizend euro bruto per maand bij een fulltime-functie.

Zogenoemde 'technische leden' van de commissie – zeg maar adviseurs - kunnen een uurtarief van 175 euro in rekening brengen, zo blijkt uit de mededelingen van de bewindsman in de Staatscourant.

De nieuwe organisatie voor schade-afwikkeling is nog tot 1 oktober gehuisvest in het Cascadegebouw, naast het hoofdstation in Groningen. Er wordt nog gezocht naar een goed bereikbaar onderkomen; bij voorkeur buiten de stad.

