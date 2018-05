Steeds vaker een wolf in Groningen: hoe nu verder?

Een wolf in Groningen, het is al lang geen unieke gebeurtenis meer. Het is nu wachten op fase twee: permanente vestiging.

Die fase laat geen tien jaar meer op zich wachten, denkt het meldpunt Wolven in Nederland. En dat betekent weer werk aan de winkel voor de provincie. Ondertussen ziet LTO Nederland geen plek voor de wolf.

Wolven dichtbij

Gisteren legde fotograaf Rik Wever uit Onstwedde nog een wolf vast op de gevoelige plaat. Maar hij is lang niet meer de enige. In Nederland wordt inmiddels wekelijks een wolf gespot.

Dat veel wolven in en rond onze provincie opduiken is volgens Maurice La Haye van het meldpunt Wolven in Nederland geen wonder. 'Tientallen wolven leven net over de grens in Duitsland. De jongen die daar worden geboren komen zwervend in Nederland terecht.'

Fase één: wolf steeds vaker gespot

Inmiddels bestaat er een wolvendraaiboek (link) waarbij nauwkeurig staat beschreven wat bij de komst van de wolf komt kijken.

Het is wachten op de tijd dat er meerdere wolven in Nederland zijn. Dus het is tijd om te kijken naar hoe het nu verder moet Maurice La Haye - Wolven in Nederland

'De eerste fase is het signaleren van de wolf', zegt La Haye van het meldpunt. 'Dat gebeurt nu op grote schaal, maar het is wachten op de tijd dat er meerdere wolven zijn. Dus het is tijd om te kijken naar hoe het nu verder moet.'

Fase twee: een paar in Nederland

In de tweede fase heeft de wolf een eigen territorium en vestigt zich een wolvenpaar in Nederland. Het is de verwachting dat dit binnen vijf jaar gaat gebeuren.

'Vorig jaar dachten we nog dat dat tien jaar zou duren, maar we zijn verrast door het aantal meldingen dat we ontvangen', legt La Haye uit.

Goed nieuws voor schapen

Wanneer een wolvenpaar zich definitief vestigt, is dat wel goed voor schapenhouders. 'De wolf heeft dan zijn eigen leefgebied en voelt zich veilig', vertelt La Haye.

'Het dier gaat dan op zoek naar een wilde prooi zoals hazen, konijnen en zwijnen in het gebied en valt minder snel schapen aan is de verwachting.'

Groningen en Drenthe

Maar een wolf vestigt zich niet zomaar ergens. 'Het dier moet zich echt veilig voelen. Een wolf heeft minstens 100 vierkante kilometer aan ruimte nodig. De grootste kans is dat het dier zich vestigt in Groningen of Drenthe.'

Ook de provincie moet dan in actie komen. 'Van de provincie wordt verwacht dat het de wolven vanaf fase twee actief gaat monitoren. Ook moeten beschermingsmaatregelen worden genomen.'

Door wolven in Duitsland af te schieten, kunnen we het probleem beheersbaar houden Saskia Duives - LTO

LTO: Beheren in Duitsland

Landbouworganisatie LTO is niet blij met de wolf in Nederland. 'Voor dit dier is geen plek in Nederland. Maar daarover hebben we niets te zeggen, dat ligt bij de provincies', aldus Saskia Duives, voorzitter van de LTO vakgroep schapenhouderij.

De oplossing ligt volgens haar bij het beheren van de wolvenstand in Duitsland.

Ook plaatst Duives nog een kanttekening: 'Dat schapenboeren minder last krijgen wanneer de wolf zich hier vestigt betwijfel ik. Als een roedel zich gaat voortplanten krijg je te maken met allemaal jonge wolven die weer gaan zwerven. Dan wordt de problematiek alleen maar groter.'

'Tijd voor nieuwe regels'

De provincie zelf verwacht dat er eind dit jaar een plan komt met wat er moet gebeuren wanneer de wolf zich echt vestigt in de provincie.

'Dan heeft de wolf een territorium en moeten we nieuwe regels opstellen', legt woordvoerder Jan van der Meide uit. 'Dat gaat bijvoorbeeld over eventuele schade en de bijbehorende kosten.'

Lees ook:

- Fotograaf keek wolf in de ogen: 'Een uur later stond ik nog te trillen'

- Hoe onderscheid je een wolf van een hond?